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Secretaria-geral

Jorge Oliveira é o oitavo ministro de Bolsonaro com Covid-19

Segundo governo, 178 funcionários da Presidência da República foram infectados até o fim de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 18:32

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 18:32

Jorge Oliveira é o nome mais cotado para substituir Sergio Moro na pasta da Justiça
Jorge Oliveira é um dos ministros mais próximos de Bolsonaro e despacha com o presidente diariamente. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O governo Jair Bolsonaro (sem partido) informou nesta terça-feira (4) que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, 45, está com Covid-19. É o oitavo ministro diagnosticado com o novo coronavírus desde o início da pandemia, além do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
"Informo que, após fazer o teste RT-PCR para detectar possível presença do vírus da Covid-19, meu resultado foi positivo. Estou em isolamento desde hoje (4) e cumpro agenda de forma remota. Apresento sintomas leves e sigo sob acompanhamento médico", escreveu o ministro em uma rede social. Uma nota oficial também foi divulgada.
De acordo com a assessoria do ministro, ele já estava em "isolamento preventivo" e, portanto, não participou presencialmente da reunião ministerial conduzida por Bolsonaro pela manhã.
Oliveira é um dos ministros mais próximos de Bolsonaro e despacha com o presidente diariamente.
Na segunda-feira (3), o ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, informou que seu teste havia dado positivo.

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Ministro Braga Netto é diagnosticado com Covid-19

Na sexta-feira (31), o governo informou que ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, está com Covid-19. Antes, ainda na semana passada, foram informados os casos de Michelle e do ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).
Na semana anterior, os ministros Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação) informaram estar doentes. Anteriormente, já haviam sido contaminados Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).
O presidente Jair Bolsonaro também foi infectado pelo coronavírus. Ele anunciou o teste positivo em 7 de julho e ficou 20 dias longe do Palácio do Planalto, para onde retornou em 27 de julho. Em sua live da semana passada, Bolsonaro afirmou estar com "mofo no pulmão".
"Acabei de fazer um exame de sangue, estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira], achava que estava com um pouco de infecção também. Tomei agora um antibiótico. Depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas, peguei mofo, mofo no pulmão deve ser", disse Bolsonaro sem informar mais detalhes.
Na sexta-feira, ele foi a Bagé (RS). No domingo (2), Bolsonaro passeou de moto por Brasília sem utilizar máscara.
De acordo com nota da Secretaria-Geral, até 31 de julho, foram confirmados na Presidência da República 178 casos positivos para Covid-19, sendo que 31 funcionários ainda estão em tratamento. Ainda de acordo com a pasta, mais de 50% dos servidores estão em trabalho remoto ou em escala de revezamento.?

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