Datafolha: Bolsonaro tem 28% das intenções de voto entre mulheres

Mulheres em ato pró-Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, está na frente também quando se considera apenas o eleitorado feminino. De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada na quinta-feira (5), o capitão da reserva tem 28% das intenções de voto neste segmento. Fernando Haddad (PT) está em segundo lugar, com 23%.

No primeiro levantamento realizado pelo instituto após o início oficial da campanha eleitoral, Bolsonaro aparecia com 14% entre as mulheres. Na ocasião, ele estava atrás de Marina Silva (Rede), que tinha 19%. O apoio ao candidato do PSL no eleitorado feminino foi crescendo e chegou a 21% na sondagem divulgada em 28 de setembro. No dia seguinte, o movimento #Elenão, convocado por mulheres nas redes sociais, realizou protestos contra Bolsonaro em diversos estados do país. As intenções de voto no candidato do PSL, no entanto, seguiram crescendo: foram a 27% em 2 de outubro e passaram a 28% no dia 4.

Já Haddad aparecia com 3% entre as mulheres no primeiro levantamento da série, quando ainda não havia sido oficializado candidato a presidente em substituição a Luiz Inácio Lula da Silva. No levantamento mais recente, o petista marcou 23% nesta parcela do eleitorado.

De todos os candidatos, também é Bolsonaro quem tem a rejeição mais alta no eleitorado feminino. Entre as eleitoras, 50% afirmam que não votariam de jeito nenhum no candidato do PSL. Na primeira sondagem da série, o índice era de 43%. A taxa subiu para 49%, patamar em que se manteve estável durante as três pesquisas seguidas. No levantamento divulgado em 28 de setembro, a rejeição a Bolsonaro atingiu 52% entre as mulheres  depois recuou para 49% e oscilou positivamente um ponto percentual, chegando aos atuais 50%.