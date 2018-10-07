Daciolo diz que aguardará resultado orando no monte

O candidato Cabo Daciolo, no debate Crédito: Reprodução | Youtube

O candidato Cabo Daciolo, do Patriota, chegou por volta das 10h30 para votar no Colégio MV1, no Recreio, acompanhado da mulher, Cristiane, e dos três filhos, Bernardo, Manuella e Maria Eduarda. Após votar, Daciolo disse que vai aguardar os resultados orando em um monte, como fez durante boa parte da campanha. "Estou indo para o monte agora. As pessoas não vão conseguir falar comigo. Vou para lá agradecer a vitória. Mas amanhã eu estou de volta", prometeu.

Logo na chegada, o candidato e seus assessores carregaram uma eleitora cadeirante que reclamava que não ia conseguir votar pela falta de elevadores para levá-la ao segundo andar, onde estava a sua seção. "Vai votar sim, varoa!", bradou o candidato, que foi respondido por gritos de Glória a Deus por seus apoiadores.

A aglomeração causada pela chegada de Daciolo gerou reclamações dos outros eleitores, que não conseguiam encontrar o final da fila para votar. "Acho um absurdo essa confusão para votar. Isso, nos países desenvolvidos, não existe", criticou a dentista Magda Lemos, de 62 anos.