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Eleições 2018

Daciolo diz que aguardará resultado orando no monte

Candidato do Patriota acredita em vitória no primeiro turno, apesar de ter apenas 2% das intenções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:58

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:58

O candidato Cabo Daciolo, no debate Crédito: Reprodução | Youtube
O candidato Cabo Daciolo, do Patriota, chegou por volta das 10h30 para votar no Colégio MV1, no Recreio, acompanhado da mulher, Cristiane, e dos três filhos, Bernardo, Manuella e Maria Eduarda. Após votar, Daciolo disse que vai aguardar os resultados orando em um monte, como fez durante boa parte da campanha. "Estou indo para o monte agora. As pessoas não vão conseguir falar comigo. Vou para lá agradecer a vitória. Mas amanhã eu estou de volta", prometeu.
Logo na chegada, o candidato e seus assessores carregaram uma eleitora cadeirante que reclamava que não ia conseguir votar pela falta de elevadores para levá-la ao segundo andar, onde estava a sua seção. "Vai votar sim, varoa!", bradou o candidato, que foi respondido por gritos de Glória a Deus por seus apoiadores.
A aglomeração causada pela chegada de Daciolo gerou reclamações dos outros eleitores, que não conseguiam encontrar o final da fila para votar. "Acho um absurdo essa confusão para votar. Isso, nos países desenvolvidos, não existe", criticou a dentista Magda Lemos, de 62 anos.
Apesar de contar com 2% das intenções de votos de acordo com a última pesquisa do Ibope, Daciolo se disse otimista. "Creio na vitória e quero convidar a todos para convidar a todos para o dia 1o de janeiro, quando estarei na cadeira da Presidência da República, vamos adorar o senhor. Acredito que vamos ganhar no primeiro turno com 51% dos votos", afirmou o candidato, que criticou a bancada evangélica. "Minha grande decepção dentro do congresso foi com a própria bancada evangélica, falam de Jesus da boca para fora, acumulando tesouro para eles".

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