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Ironia

Cunhada de Michel Temer ironiza desabastecimento por greve

Fernanda Tedschi publicou no Instagram uma foto mostrando o tanque cheio de um carro. 'Ostentação', escreveu

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 19:52
Cunhada do presidente Michel Temer, Fernanda Tedeschi ironizou em uma rede social o desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros Crédito: Reprodução
Cunhada do presidente Michel Temer, Fernanda Tedeschi ironizou em uma rede social o desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Na manhã desta sexta-feira (25), Fernanda - que é irmã mais nova da primeira-dama, Marcela Temer - publicou no Instagram uma foto mostrando o tanque cheio de um carro. Ostentação, escreveu.
No ano passado, outra publicação de Fernanda na rede social chamou a atenção: ela manifestou apoio a uma campanha de boicote aos produtos da JBS, após executivos da empresa firmarem um acordo de delação premiada. O presidente foi o principal alvo das denúncias.
Os caminhoneiros continuam mobilizados nesta sexta-feira (25), no quinto dia consecutivo da greve contra a alta no diesel, apesar do acordo firmado com o governo. Motoristas fazem protestos em pelo menos 24 estados e no Distrito Federal.
Temer vai assinar nesta sexta-feira um decreto para garantir o emprego das Forças Armadas na desmobilização da greve. As forças de segurança passarão a efetuar as ações, como, por exemplo, dirigir um caminhão e tirá-lo da estrada.
Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que as principais reivindicações dos caminhoneiros já foram atendidas, e criticou uma minoria radical que não aderiu ao acordo negociado na quinta-feira.
"Atendemos todas as reivindicações prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente, esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado as estradas".
 

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