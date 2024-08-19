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Dinheiro para velório

Criminosos tentam aplicar golpes em nome da família de Silvio Santos

Golpistas usaram o nome de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, alegando que ela ainda não teve acesso à herança do pai para a despedida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2024 às 16:19

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 16:19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a morte do apresentador e fundador do SBT, Silvio Santos, 93, criminosos tentaram usar o nome de Patrícia Abravanel para aplicar golpes e pedir dinheiro através do WhatsApp.
Em mensagens, golpistas pediam dinheiro para custear o enterro do apresentador. "Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso a herança dele ainda e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder estar ajudando vou enviar minha chave pix", diz uma das mensagens.
Outra mensagem mostra que golpistas pedem "qualquer ajuda financeira". "Papai morreu e estamos sem dinheiro para o velório, por favor mande qualquer valor nesta chave?", diz um dos prints que circulam nas redes sociais.
O apresentador Celso Portiolli negou ao vivo que a emissora e a família estavam pedindo dinheiro. "Algumas pessoas mal intencionadas estão usando tudo que aconteceu para pedir dinheiro em nome da emissora ou da família Abravanel. Atenção, o SBT não está fazendo isso, são bandidos, marginais e pessoas mal intencionadas que estão aplicando golpes. Nós não estamos pedindo dinheiro. Fique atento, não caia em golpes".
Silvio Santos morreu no sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Ele ficou internado pouco mais de duas semanas internado no hospital Albert Einstein.
O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se tentativas de golpe serão investigadas. O espaço segue aberto para manifestação.

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