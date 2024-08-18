Lula lembra medo de Silvio Santos de ser preso por fraude no PanAmericano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou, neste domingo (18) passagens com o apresentador Silvio Santos , que morreu no sábado (17), em São Paulo. Em uma delas, Lula confidenciou que Silvio teve medo de ser preso quando o rombo do Banco PanAmericano, que era dele, veio à tona em 2010. Lula estava no fim do segundo mandato.

Naquele ano, o Banco Central havia feito uma intervenção no PanAmericano por fraude contábil avaliada em R$ 4,3 bilhões a preços da época. Houve maquiagem das contas do banco, segundo as investigações. Um ano antes, o Grupo Silvio Santos havia vendido 36% das ações do PanAmericano para a Caixa.

Lula revelou que Silvio Santos o procurou e disse que teve medo de ser preso. O caso foi investigado pela Polícia Federal, o apresentador chegou a ser citado, mas a responsabilidade recaiu sobre executivos do banco, que foram multados pela CVM (Comissão de Valores Imobiliários).

Presidente Lula com o apresentador Sílvio Santos Crédito: Instagram/Reprodução

"Quando teve aquele golpe no Banco PanAmericano, o Silvio Santos me procurou aqui muito preocupado, eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso", disse Lula. "Eu disse: primeiro não há porque te prenderem, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia a televisão dele. Coisa que muita gente não quer dar o seu patrimônio (como garantia), ele deu".

Para evitar a insolvência do banco, Silvio Santos recorreu a um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), usando seu patrimônio como garantia. No ano seguinte, em 2011, o Grupo Silvio Santos vendeu sua fatia no PanAmericano para o BTG Pactual, que dez anos mais tarde compraria a fatia da Caixa e ficaria com 100% do renomeado Banco Pan.

A conversa entre Lula e Silvio Santos não havia vindo à tona até este domingo.

Outra revelação feita por Lula foi quando Silvio tentou virar político, em 1989. O presidente contou que tentou convencer o comunicador a abandonar a ideia de ser candidato - Silvio Santos acabou impedido pela Justiça Eleitoral.

"Naquele momento em que Silvio Santos era candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele no avião de São Paulo para Brasília. E eu tentei convencer, sabe, da não importância de ele participar do processo eleitoral. E por que que eu dizia isso? Porque ele era um homem, inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão deste país. Chacrinha e ele juntos, não tem mais ninguém que nem sequer chegue perto deles", disse Lula.

O presidente não contou a resposta de Silvio Santos. O apresentador chegou a liderar a corrida eleitoral contra Fernando Collor de Mello. Na ocasião, a Justiça Eleitoral impugnou o partido dele, o então PMB (Partido Municipalista Brasileiro), e Silvio saiu da disputa.

Em sua fala, Lula elogiou o trabalho de Silvio como apresentador, disse que tinha relação afetiva com alguns de seus programas e que passava horas de domingo à frente da TV acompanhando os quadros dele no SBT.

"Eu achava mais interessante porque no programa dele, ele contava a história dele, ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo", disse.

Lula contou ainda que questionou o apresentador sobre a ausência de um programa dedicado ao jornalismo em seu canal de TV: "Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT? Ele falava eu não quero um programa em que as pessoas ficam falando mal do governo", disse Lula.