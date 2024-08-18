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Despedida

Filhas de Silvio Santos agradecem e 'deixam corações' após enterro

Familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do apresentador, na manhã deste domingo (18)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2024 às 13:02

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 13:02

SÃO PAULO - Aconteceu, neste domingo (18), o enterro de Silvio Santos. As filhas do apresentador agradeceram o carinho do público ao deixarem o sepultamento do pai em São Paulo.
Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti passaram rápido de carro e abriram a janela para agradecer a imprensa e o público pelo carinho.
Rebeca passou aplaudindo a imprensa e disse "Muito obrigada" repetidamente. Daniela fez coração com a mão e agradeceu: "Tchau, gente. Muito obrigada".
Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, agradece o carinho dos fã na saí­da do cemitério israelita no Butantã
Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, agradece o carinho dos fã na saí­da do cemitério Crédito: Raul Luciano/Ato Press/Folhapres
Familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do apresentador, na manhã deste domingo (18). O corpo do dono do SBT foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, por volta das 9h20.
A cerimônia fechada para o público foi breve, mantendo a discrição pedida por Silvio. O sepultamento começou pouco antes das 9h e contou com a presença de Iris Abravanel, das filhas do apresentador e alguns famosos, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho.

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