Filhas de Silvio Santos agradecem e 'deixam corações' após enterro

Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti passaram rápido de carro e abriram a janela para agradecer a imprensa e o público pelo carinho.

Rebeca passou aplaudindo a imprensa e disse "Muito obrigada" repetidamente. Daniela fez coração com a mão e agradeceu: "Tchau, gente. Muito obrigada".

A cerimônia fechada para o público foi breve, mantendo a discrição pedida por Silvio. O sepultamento começou pouco antes das 9h e contou com a presença de Iris Abravanel, das filhas do apresentador e alguns famosos, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho.