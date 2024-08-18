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Funeral

Silvio Santos é enterrado em cerimônia restrita a amigos e familiares

Dono do SBT não queria velório e foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantan, em São Paulo, seguindo a tradição judaica

Publicado em 

18 ago 2024 às 10:24

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 10:24

SÃO PAULO - O corpo de Silvio Santos foi sepultado neste domingo (18), por volta de 9h, no Cemitério Israelita do Butantan, em São Paulo, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Ele foi enterrado ao lado de um dos seus cinco irmãos, Leonel Abravanel, morto em 1982. O dono do SBT morreu no sábado (17), aos 93 anos.
Estiveram na cerimônia as filhas Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, o neto Tiago Abravanel, seu amigo e cabeleireiro Jassa e os apresentadores Celso Portiolli e Cesar Filho, além do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Na porta do cemitério, havia alguns admiradores do apresentador, segurando cartazes e fotos como forma de despedida.
A discrição na hora do adeus respeitou uma decisão do próprio apresentador, que não queria velório. "Ele pediu para que, assim que ele partisse, o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu", disse a família Abravanel em comunicado.
Silvio era judeu e seu enterro seguiu o rito judaico, isto é, sem ostentação, enfeites ou flores. Segundo a Congregação Israelita Paulista, o objetivo é "frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final". Também de acordo com a tradição judaica, não há exibição do morto em caixão aberto.

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