Silvio Santos é enterrado em cerimônia restrita a amigos e familiares

SÃO PAULO - O corpo de Silvio Santos foi sepultado neste domingo (18), por volta de 9h, no Cemitério Israelita do Butantan, em São Paulo, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Ele foi enterrado ao lado de um dos seus cinco irmãos, Leonel Abravanel, morto em 1982. O dono do SBT morreu no sábado (17), aos 93 anos.

Estiveram na cerimônia as filhas Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, o neto Tiago Abravanel, seu amigo e cabeleireiro Jassa e os apresentadores Celso Portiolli e Cesar Filho, além do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Na porta do cemitério, havia alguns admiradores do apresentador, segurando cartazes e fotos como forma de despedida.

A discrição na hora do adeus respeitou uma decisão do próprio apresentador, que não queria velório. "Ele pediu para que, assim que ele partisse, o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu", disse a família Abravanel em comunicado.