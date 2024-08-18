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Roberto Carlos homenageia Silvio Santos em show: 'Sempre na nossa lembrança'

O rei da música brasileira pediu um minuto de aplausos ao apresentador em show em Chapecó (SC) na noite de sábado (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2024 às 11:01

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 11:01

SÃO PAULO - Considerado o rei da música brasileira, o cantor Roberto Carlos homenageou o apresentador Silvio Santos em um show que realizou na noite deste sábado (17) em Chapecó, no interior de Santa Catarina. Silvio morreu aos 93 anos.
Durante sua apresentação, Roberto recordou os momentos especiais que Silvio proporcionou ao público durante toda a sua carreira na televisão e solicitou um minuto de aplausos, e não de silêncio, em sua memória.
"Vai ficar sempre na nossa lembrança os momentos maravilhosos, tudo aquilo que ele nos ofereceu através das suas apresentações. Silvio Santos vem aí e virá sempre. Estará sempre na nossa lembrança", disse.
"Ele era um cara maravilhoso, era não, é. Esses caras nunca foram, sempre são e serão", acrescentou pedindo a homenagem ao apresentador.
Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu no sábado (17), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.
"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.
"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", concluiu a nota.

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