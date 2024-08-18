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Homenagem

Dona Florinda se despede de Silvio Santos: 'Dê um abraço no meu Rober'

Florinda Meza agradeceu apresentador pela exibição do seriado "Chaves" no Brasil e pediu para que ele abrace Roberto Bolaños, criador do humorístico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2024 às 11:51

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 11:51

SÃO PAULO - Uma das protagonistas do seriado "Chaves", exibido no SBT entre 1984 e 2020, a atriz Florinda Meza, a Dona Florinda, usou as redes sociais para se despedir do apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos.
Florinda Meza, atriz do seriado Chaves
Florinda Meza foi uma das protagonistas do seriado Chaves Crédito: Instagram/Reprodução
Florinda agradeceu a Silvio Santos por apostar no sucesso do seriado no Brasil, e pediu para que ele, em outro plano, dê um abraço em Roberto Goméz Bolaños (1929-2014), criador e intérprete do personagem título, que foi marido de Florinda.
"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", afirmou.
Silvio Santos podia dizer que "Chaves" era uma aposta sua que havia dado muito certo. O apresentador era o único que acreditava no sucesso da série, e a colocou no ar contra a vontade de diretores do SBT, que a acharam "tosca" na primeira vista.
A atração só saiu do ar em 2020 por causa de problemas entre o filho de Bolaños e a Televisa, produtora do programa, mas sempre foi um campeão de audiência na emissora.
Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.
"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.
"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", concluiu a nota.

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