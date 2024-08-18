Silvio Santos aparece brincando com neto caçula em vídeo inédito

SÃO PAULO - O apresentador Silvio Santos, que morreu no sábado (17), aos 93 anos, teve revelado um vídeo em que aparece brincando com o neto caçula. E e encantou o público nas redes sociais.
O jogador de futebol Alexandre Pato postou, no Instagram, um registro do apresentador com Benjamin, seu filho com Rebeca Abravanel.
"Oi, vovô Senor, sentiremos saudade de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus", escreveu Alexandre Pato no Instagram.
Nos comentários, os fãs de Silvio Santos ficaram encantados e agradeceram pelo registro inédito. "Que coisa linda. Silvio Santos jamais sairá da nossa memória", afirmou um seguidor. "Que momento lindo e cheio de amor", disse outro. "Para sempre uma lenda", completou mais um.