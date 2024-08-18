Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Pessoas que a gente admira não morrem', diz Lula sobre Silvio Santos
Pronuciamento

'Pessoas que a gente admira não morrem', diz Lula sobre Silvio Santos

Presidente da República classificou o apresentador como um "homem de bem, de caráter, respeitoso" e que "não gostava de falar mal do governo"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 ago 2024 às 14:20

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 14:20

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (18) que pessoas que "a gente admira não morrem", em referência ao apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu no sábado (17) aos 93 anos. "Eu acho que tem pessoas que não morrem. Penso que ele não morreu, foi fazer uma viagem, num mundo melhor e mais justo", disse.
Lula classificou Silvio como um "homem de bem, de caráter, respeitoso" e que "não gostava de falar mal do governo", independentemente de qual governo fosse. "Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos o porquê que ele não tinha um programa de jornalismo no SBT, e ele falava: 'Eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo'", disse.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Visita à Sala de Situação do Concurso Público Nacional Unificado
Lula deu declaração durante visita à sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado Crédito: Ricardo Stuckert / PR
Lula relembrou ainda que tentou convencer Silvio a não sair como candidato à presidência da República na disputa de 1989, dizendo do papel relevante que o apresentador tinha para a televisão brasileira. Por fim, o presidente ressaltou que o que importa é que Silvio "fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra".
A declaração do presidente foi dada a jornalistas durante sua visita à sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), em Brasília.

LEIA MAIS SOBRE SILVIO SANTOS

Filhas de Silvio Santos agradecem e 'deixam corações' após enterro

Roberto Carlos homenageia Silvio Santos em show: 'Sempre na nossa lembrança'

Comerciante do ES ganhou primeiro carro da família das mãos de Silvio Santos

Silvio Santos foi o cupido da reconciliação de casal capixaba nos anos 90

"Todos aprendemos com Silvio Santos", diz presidente da Rede Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados