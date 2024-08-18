'Pessoas que a gente admira não morrem', diz Lula sobre Silvio Santos

Lula classificou Silvio como um "homem de bem, de caráter, respeitoso" e que "não gostava de falar mal do governo", independentemente de qual governo fosse. "Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos o porquê que ele não tinha um programa de jornalismo no SBT, e ele falava: 'Eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo'", disse.