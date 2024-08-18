'Pessoas que a gente admira não morrem', diz Lula sobre Silvio Santos

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (18) que pessoas que "a gente admira não morrem", em referência ao apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu no sábado (17) aos 93 anos. "Eu acho que tem pessoas que não morrem. Penso que ele não morreu, foi fazer uma viagem, num mundo melhor e mais justo", disse.
Lula classificou Silvio como um "homem de bem, de caráter, respeitoso" e que "não gostava de falar mal do governo", independentemente de qual governo fosse. "Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos o porquê que ele não tinha um programa de jornalismo no SBT, e ele falava: 'Eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo'", disse.
Lula relembrou ainda que tentou convencer Silvio a não sair como candidato à presidência da República na disputa de 1989, dizendo do papel relevante que o apresentador tinha para a televisão brasileira. Por fim, o presidente ressaltou que o que importa é que Silvio "fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra".
A declaração do presidente foi dada a jornalistas durante sua visita à sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), em Brasília.