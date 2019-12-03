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Avenida Bernardino de Campos

Crianças em situação de rua morrem durante incêndio em São Paulo

Dentro do barraco onde moravam havia uma vela usada para iluminar o cômodo, próximo a um galão de álcool, utilizado para cozinhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:14

Avenida Bernardino de Campos, em Vila Mariana (SP), onde estava montado o barraco Crédito: Reprodução | Google Maps
Duas crianças em situação de rua, de 4 e 2 anos, morreram na madrugada desta terça-feira (03) em um incêndio em um barraco no viaduto Santa Generosa, Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O fogo começou por volta da 0h30 e cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram dirigidas até o local. 
O barraco estava montado na avenida Bernardino de Campos, próximo ao metrô Paraíso, e a entrada se dava por meio de um corredor às margens da avenida 23 de Maio. 
Após o fogo ser extinto, os corpos das crianças foram encontrados carbonizados dentro do barraco. Moisés de Jesus Moreira Gomes, 36 anos, e Gisele Cardoso da Silva, 31, pais responsáveis pelas crianças, sofreram queimaduras de 3º grau nas mãos e na face. Ambos foram presos em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e crime de incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública. 
O casal também foi socorrido pelo Hospital das Clínicas para tratar as queimaduras. De acordo com o HC, os pacientes estão estáveis no pronto-socorro.

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Segundo Moisés, na residência havia uma vela usada para iluminar o cômodo, próximo a um galão de álcool, utilizado para cozinhar. Ele afirma que estava com a mãe das crianças do lado de fora da casa quando houve a explosão. 
O caso foi registrado pelo 27º DP, que solicitou a perícia do local. Funcionários da delegacia afirmam que o resultado deve sair em 30 dias.
O funcionário de um bicicletário próximo ao local do incêndio afirma que a mãe das crianças sofria violência doméstica dentro da residência improvisada e que o pai é dependente químico. "A gente sempre ouvia muita gritaria e confusão, inclusive na noite do incêndio. Já chegamos a acionar a prefeitura, mas nada foi feito", diz. 
Ele também afirma que alguns meses atrás o barraco já havia corrido risco de pegar fogo, devido aos "puxadinhos de luz" e às extensões improvisadas de energia elétrica instalada pelos moradores.

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