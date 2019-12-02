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Maracanã

Morre 22ª vítima de incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro

A tragédia ocorreu no dia 12 de setembro. Quatro pessoas continuam internadas em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 18:36

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 18:36

Incêndio é registrado no Hospital Badim, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Com a morte de uma mulher neste domingo (1°), no Hospital Quinta dOr, subiu para 22 o número de vítimas do incêndio no Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, ocorrido no dia 12 de setembro deste ano.
No dia do incêndio, uma grande operação foi montada com dezenas de macas colocadas na calçada para abrigar os internos. Uma creche, que fica ao lado do hospital, foi usada para atendimento até que as vítimas fossem transferidas para outros hospitais das redes particular e públicas de saúde da região.
De acordo com a perícia técnica, o fogo começou devido a um curto-circuito no gerador, instalado no subsolo. O equipamento é dotado de grande quantidade de combustível e é usado em casos de falta de luz. O produto inflamável alimentou uma fumaça que tomou todo o prédio rapidamente. O gerador tem capacidade para ser usado por longo tempo, caso haja interrupção no fornecimento de energia durante atendimento aos pacientes no centro cirúrgico.

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Dos 103 pacientes envolvidos no incêndio, quatro continuam internados e 77 tiveram alta. Do total de 21 colaboradores e acompanhantes internados em consequência do fogo, todos já tiveram alta.

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