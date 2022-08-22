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Em Minas

Criança morre após ser resgatada de buraco de 8 metros

De acordo com informações da equipe médica que atendeu o menino de 8 anos, a suspeita é de que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não se recuperou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 ago 2022 às 14:52

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 14:52

O menino Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, resgatado 18 horas após cair em um buraco, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, não resistiu aos traumas da queda e morreu logo após o resgate. Segundo a prefeitura do município, que fica no Triângulo Mineiro, a criança estava com baixo nível de consciência quando foi retirada do buraco e chegou a receber os primeiros socorros ainda na ambulância que a levaria ao Hospital Regional de Patos de Minas.
De acordo com a equipe médica, a suspeita é de que a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e não se recuperou. No hospital, foi constatado o óbito. O menino lutava pela vida desde que caiu no buraco, às 16h de domingo, dia 21.
Ele brincava no canteiro de obras de um loteamento quando pisou na folha de lata que cobria o buraco e caiu. O poço, com cerca de oito metros de profundidade e apenas 40 cm de diâmetro, fora aberto em área aterrada, o que dificultou os trabalhos de resgate.
Resgate de Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, que caiu em um buraco em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais
Resgate de Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, que caiu em um buraco em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais mobilizou mais de 20 homens para a operação de salvamento, que atravessou a noite. Para chegar ao ponto onde estava o menino, foi preciso cavar manualmente outro buraco paralelo.
A operação só terminou por volta das 10h desta segunda-feira, 22. A mãe, outros familiares da criança e curiosos passaram a noite acompanhando o resgate. A área precisou ser isolada.
Uma das primeiras tentativas foi lançar uma corda para que o menino amarrasse à cintura e pudesse ser içado. Com a criança muito assustada e a falta de espaço no buraco, não foi possível concluir a amarração com segurança. Como o terreno foi aterrado há pouco tempo, o solo estava instável, dificultando a operação de resgate.
Os bombeiros optaram por proteger as encostas da cratera com técnicas de escoramento para evitar um eventual desabamento. Em seguida, teve início a escavação manual de um buraco ao lado daquele ocupado pela criança para tentar facilitar a operação.

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