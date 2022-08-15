Viatura dos Bombeiros é multada pela PRF durante atendimento a acidente no ES

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi multada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante atendimento a um atropelamento na BR 262, em Pedra Azul, no município de Domingos Martins, Região Serrana do Estado. O caso aconteceu no dia 20 de junho e a corporação informou que recorreu da decisão.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, os Bombeiros relataram que uma equipe de resgate foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência. Os militares posicionaram a viatura e começaram o atendimento à vítima, que estava no local do acidente.
A Polícia Rodoviária Federal foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno até o fechamento da reportagem. Caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.