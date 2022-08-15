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Na BR 262

Viatura dos Bombeiros é multada pela PRF durante atendimento a acidente no ES

Veículo de resgate da corporação estava atendendo uma vítima de atropelamento quando foi multada por policiais, que discordaram do posicionamento da viatura
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 ago 2022 às 13:12

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 13:12

Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura de resgate do Corpo de Bombeiros foi multada durante atendimento a acidente na BR 262 Crédito: Vitor Jubini
Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi multada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante atendimento a um atropelamento na BR 262, em Pedra Azul, no município de Domingos Martins, Região Serrana do Estado. O caso aconteceu no dia 20 de junho e a corporação informou que recorreu da decisão.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, os Bombeiros relataram que uma equipe de resgate foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência. Os militares posicionaram a viatura e começaram o atendimento à vítima, que estava no local do acidente.
Durante o atendimento, como narrado em nota enviada pelos Bombeiros, a equipe da PRF que estava no local discordou do posicionamento da viatura e exigiu que fosse realocada.
"Em meio ao trabalho de socorro, como forma de minimizar o risco para a equipe e para a vítima, os bombeiros optaram por não interromper o atendimento", explicou o Corpo de Bombeiros.
A vítima foi socorrida ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. A equipe da PRF, porém, multou a viatura do Corpo de Bombeiros durante o atendimento.
O Corpo de Bombeiros acrescentou que recorreu da multa com base no artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro, que permite a livre circulação e parada dos veículos dos corpos de bombeiros em atendimento de urgência e emergência, como foi o caso.
A Polícia Rodoviária Federal foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno até o fechamento da reportagem. Caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.

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