Queda em pedra na Curva do Saldanha mobiliza Bombeiros e Samu em Vitória

Bombeiros resgatam vítima caída em pedra na Curva do Saldanha Crédito: Leitor A Gazeta

Uma pessoa que caiu em uma pedra na curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória , foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (14). A identidade e o sexo da vítima não foram divulgados pela corporação.

Após receber informações de que a vítima estava caída na pedra, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros atendimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso. A equipe do Samu chegou até a vítima e a imobilizou em uma prancha rígida, mas não conseguiu fazer a remoção, visto que a pedra era íngreme e estava escorregadia.

O Samu acionou então o Corpo de Bombeiros, que utilizou uma maca do tipo envelope para o resgate, além de uma árvore para fazer a amarração. A vítima foi removia e deixada sob os cuidados do Samu.