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Bairro Forte São João

Queda em pedra na Curva do Saldanha mobiliza Bombeiros e Samu em Vitória

Samu imobilizou a vítima, mas a pedra era íngreme e estava escorregadia, necessitando do apoio do Corpo de Bombeiros. Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta (14)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2022 às 17:42

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 17:42

Bombeiros resgatam vítima caída em pedra na Curva do Saldanha
Bombeiros resgatam vítima caída em pedra na Curva do Saldanha Crédito: Leitor A Gazeta
Uma pessoa que caiu em uma pedra na curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (14). A identidade e o sexo da vítima não foram divulgados pela corporação.
Após receber informações de que a vítima estava caída na pedra, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros atendimentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso. A equipe do Samu chegou até a vítima e a imobilizou em uma prancha rígida, mas não conseguiu fazer a remoção, visto que a pedra era íngreme e estava escorregadia.
O Samu acionou então o Corpo de Bombeiros, que utilizou uma maca do tipo envelope para o resgate, além de uma árvore para fazer a amarração. A vítima foi removia e deixada sob os cuidados do Samu.
O estado de saúde e a unidade hospitalar para onde a vítima foi levada não foram informados pelo Corpo de Bombeiros.

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