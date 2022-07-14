Duas mulheres e criança ficam feridas após casa pegar fogo em Vitória

Duas mulheres e um menino ficaram feridos depois que a casa em que estavam pegou fogo, no bairro Nova Palestina, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14).
Vizinhos contaram que Ariadne de Souza de 40 anos foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. O filho dela de três anos teve queimaduras na testa e na boca e inalou a fumaça do incêndio. Ele também foi socorrida e levado para o Hospital Estadual Infantil de Vitória.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma outra mulher, que não teve o nome divulgado, também ficou ferida no incêndio e teve 50% do corpo queimado.
Vídeos mostraram o momento que as chamas ainda consumiam o imóvel e o incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Vizinhos ficaram assustados com a intensidade do fogo. Moradores da região tentaram ajudar os bombeiros a controlar o incêndio com mangueiras, mas dentro da casa de um cômodo tudo, eletrodomésticos, móveis, ficou destruído. Só sobraram alguma peças de roupas que estavam estendidas no varal.
Segundo a garçonete, Joelma de Oliveira Cardoso, o incêndio começou logo depois das seis da manhã e eles acordaram com os gritos de socorro da moradora. "Fui levar minha filha para a escola e quando retornei ela estava sentada na escada gritando de dor. Muitas queimaduras nos braços. O bebê parado e em estado de choque, parado, assustado. Muito triste", contou.
Ainda de acordo com a vizinha, Ariadne se jogou no filho para protegê-lo das chamas. Ela estava desempregada e agora todos estão preocupados em como a mulher vai reconstruir tudo. "Uma pessoa trabalhadora, esforçada que precisa realmente de ajuda. Perdeu tudo, não tem nada. Vai começar tudo do zero", disse.
Horas depois do incêndio a Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura do imóvel.
*Com informações de Gabriela Martins, do g1 ES e TV Gazeta.