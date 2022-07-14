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Em Nova Palestina

Duas mulheres e criança ficam feridas após casa pegar fogo em Vitória

Menino de três anos sofreu queimaduras e foi levado para o Hospital Infantil de Vitória. A mãe da criança e uma outra mulher foram socorridas para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:33

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:33

Moradores e bombeiros ajudaram a combater incêndio na casa de moradora em Vitória.
Moradores e bombeiros ajudaram a combater incêndio na casa de moradora em Vitória. Crédito: Fabrício Christ
Duas mulheres e um menino ficaram feridos depois que a casa em que estavam pegou fogo, no bairro Nova Palestina, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). 
Vizinhos contaram que Ariadne de Souza de 40 anos foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. O filho dela de três anos teve queimaduras na testa e na boca e inalou a fumaça do incêndio. Ele também foi socorrida e levado para o Hospital Estadual Infantil de Vitória.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma outra mulher, que não teve o nome divulgado, também ficou ferida no incêndio e teve 50% do corpo queimado.
Vídeos mostraram o momento que as chamas ainda consumiam o imóvel e o incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Vizinhos ficaram assustados com a intensidade do fogo. Moradores da região tentaram ajudar os bombeiros a controlar o incêndio com mangueiras, mas dentro da casa de um cômodo tudo, eletrodomésticos, móveis, ficou destruído. Só sobraram alguma peças de roupas que estavam estendidas no varal.
Casa de moradora foi destruída por incêndio em Vitória.
Casa de moradora foi destruída por incêndio em Vitória. Crédito: Fabrício Christ
Segundo a garçonete, Joelma de Oliveira Cardoso, o incêndio começou logo depois das seis da manhã e eles acordaram com os gritos de socorro da moradora. "Fui levar minha filha para a escola e quando retornei ela estava sentada na escada gritando de dor. Muitas queimaduras nos braços. O bebê parado e em estado de choque, parado, assustado. Muito triste", contou.
Ainda de acordo com a vizinha, Ariadne se jogou no filho para protegê-lo das chamas. Ela estava desempregada e agora todos estão preocupados em como a mulher vai reconstruir tudo. "Uma pessoa trabalhadora, esforçada que precisa realmente de ajuda. Perdeu tudo, não tem nada. Vai começar tudo do zero", disse.
Horas depois do incêndio a Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura do imóvel.
*Com informações de Gabriela Martins, do g1 ES e TV Gazeta.

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