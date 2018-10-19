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Patrimônio cultural

Crânio de Luzia é encontrado nos escombros do Museu Nacional no RJ

Segundo a arqueóloga Cláudia Rodrigues, crânio sofreu alterações em razão do incêndio ocorrido no dia 2 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 19:09

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 19:09

Crânio de Luzia em exposição no Museu Nacional Crédito: Fotos Públicas/Alexandre Macieira
A direção do Museu Nacional anunciou que encontrou o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, com cerca de 11 mil anos, nesta sexta-feira (19).
O anúncio foi feito pela arqueóloga Cláudia Rodrigues, que coordena a escavação dos escombros do museu, que pegou fogo no dia 2 de setembro. Claudia informou que o crânio sofreu alterações em razão do incêndio, que consumiu a maior parte do acervo de 20 milhões de itens. "Nós conseguimos recuperar o crânio de Luzia. É claro que, em virtude do acontecimento, ele sofreu alterações, tem alguns danos. Mas nós estamos comemorando", disse a arqueóloga. "O crânio foi encontrado fragmentado, e a gente vai trabalhar na reconstituição. Pelo menos 80% dos fragmentos foram identificados."
> Museu Nacional deve reabrir em três anos, diz diretor da instituição

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