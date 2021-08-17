CPI da Covid ouve auditor do TCU autor de "estudo paralelo" sobre mortes

A CPI da Pandemia toma o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, a partir das 9h30 desta terça-feira (17). Ele é o autor de documento que minimiza o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Além de ter sido desmentido pelos auditores do TCU, o documento teria sido adulterado.

A convocação do auditor Alexandre Marques foi sugerida pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). O parlamentar sergipano quer “esclarecer os detalhes da participação” do auditor na produção do “estudo paralelo”, que chegou a ser citado pelo presidente Jair Bolsonaro como um documento oficial do TCU. Em junho, o auditor foi afastado do cargo.

O depoimento do ex-secretário Francisco de Araújo Filho atende requerimento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Ele lembra que a Operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal, descobriu irregularidades na aquisição de testes para o coronavírus. Francisco de Araújo Filho chegou a ser preso e denunciado por organização criminosa, fraude à licitação e desvio de dinheiro público.

Alexandre Marques conta com um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que o autoriza a ficar em silêncio ao ser questionado sobre fatos que possam incriminá-lo.

Omar Aziz (PSD-AM) esclareceu que a decisão do ministro Gilmar Mendes apenas garante o direito do depoente não se comprometer, mas não pode faltar com a verdade.