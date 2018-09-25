Corrida ao Senado: Magno tem 39,4%; Ricardo, 33,3%; e Contarato 26%

Magno Malta, Ricardo Ferraço e Fabiano Contarato Crédito: Montagem

Os candidatos à reeleição, Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB), continuam liderando a disputa pelas duas vagas ao Senado, pelo Espírito Santo. O candidato Fabiano Contarato (Rede) cresce na disputa e fica cada vez mais próximo dos concorrentes.

É o que indica a pesquisa do Instituto Futura, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (24). Magno Malta tem 39,4% das intenções de voto, seguido por Ricardo Ferraço, com 33,3%, e Fabiano Contarato com 26%.

Em relação ao crescimento entre os candidatos na disputa, Contarato é o que mais ganhou pontos na preferência do eleitorado. Ele passou de 9,4% de intenções de voto na pesquisa realizada em agosto para os atuais 26% - 16,6% de diferença.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados. Marcos do Val (PPS) está na quarta posição, com 14,4% das intenções de voto. Em seguida estão Célia Tavares (PT), 4,8%; Subtenente Assis (PSL), 4,3%; Mauro Ribeiro (PCB), com 3,4%; Rogério Bernardo (PMB), 2,5%; Helder Carnielli (PTB), com 1,4%; Ulisses Pincelli (Novo), com 1,5% e Liu Katrine (PSOL), com 0,9%.

Nesse cenário, o percentual de eleitores que votam em branco, nulo ou indecisos chega a 68,1%, diferentemente do registrado na pesquisa de agosto, quando esses eleitores somavam 84,8%.

METODOLOGIA

A Futura ouviu 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro para realizar a pesquisa, que tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está registrada sob o número ES-00691/2018. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

REJEIÇÃO

Se considerarmos a rejeição dos candidatos, Magno está em desvantagem: 24,3% dos eleitores afirmam não votar em nenhuma hipótese no candidato. Ferraço aparece em seguida, com 14,9% de rejeição.

Célia Tavares é rejeitada por 12,4% dos entrevistados; Ulisses Pincelli, 7,9%; e Mauro Ribeiro, 7%. Helder Carnielli, Subtenente Assis e Fabiano Contarato possuem menor rejeição - 5,4%, 6,1% e 6,6%, respectivamente.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são informados, três candidatos estão tecnicamente empatados pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Magno Malta tem 14,5% das intenções de voto, Fabiano Contarato tem 13,1%, e Ricardo Ferraço, 10,1%. Marcos Do Val tem 4,5%.

Os demais candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto cada um. Indecisos são 55% e brancos e nulos, 7,5%.