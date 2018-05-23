Correios decidem suspender serviços de Sedex

A paralisação nacional dos caminhoneiros, que começou na segunda-feira, dia 21, está afetando as entregas dos Correios em todo o país. A empresa informou, por meio de nota, que por conta impacto em suas operações, as encomendas com dia e hora marcados (Sedex 10, 12 e Hoje) estão suspensas temporariamente. Além disso, serviços como Sedex e PAC agora terão um prazo de entrega maior, assim como as correspondências comuns. A mudança de procedimentos vai permanecer enquanto durarem os protestos.