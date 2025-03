Belo Horizonte

Corpo de jovem desaparecida é encontrado enterrado em varanda de residência

Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21 anos, teria ido receber o dinheiro de um ex-colega de trabalho que devia cerca de R$ 400 a ela; 11 pessoas já foram ouvidas durante a investigação

O corpo de Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, foi achado enterrado em uma casa. . (Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil encontrou nesta terça-feira (12) o corpo de uma jovem que estava desaparecida desde o último domingo (9) em Belo Horizonte. O corpo de Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, foi achado enterrado em uma casa. A operação, da equipe da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida, ocorreu na rua Frei Leopoldo, no bairro Ouro Preto, por volta das 11h30 de nesta terça-feira.

A cova foi feita no canto da varanda da residência. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que auxiliou os policiais, o cadáver estava coberto por terra, entulho e concreto. Três suspeitos foram inicialmente presos. Eles foram ouvidos ainda nesta-terça e um deles foi liberado após a polícia não encontrar evidências, por ora, de participação dele no crime.

Os outros dois homens, de 27 e 29 anos, seguem como suspeitos. De acordo com as autoridades policiais, 11 pessoas já foram ouvidas durante a investigação. Clara Maria teria ido receber o dinheiro de um ex-colega de trabalho que devia cerca de R$ 400 a ela. Momentos antes de desaparecer, a jovem avisou a dois amigos por mensagem que estava indo para casa dele, segundo a MG TV, da Rede Globo.

A padaria onde vítima trabalhava lamentou o ocorrido. ''É com grande tristeza que comunicamos o falecimento de Clara Maria Venâncio Rodrigues, integrante da equipe Passeli Boulangerie. Externamos nossos mais profundos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos'', escreveu a empresa pelas redes sociais. Clara Maria gostava de andar de skate e fazia trabalhos como designer. Nas redes sociais, ela tinha um perfil dedicado a mostrar pinturas e desenhos.

