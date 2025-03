Motorista de caminhão-guincho morre em acidente na BR-101, na Serra

O julgamento do médico Celso Luís Ramos Sampaio, acusado de matar ex-companheira , a pedagoga Rayane Luiza Berger, que seria realizado nesta quinta-feira (13), na 1ª Vara Criminal de Vitória, foi adiado após o desembargador Eder Pontes Silva decidir aceitar, nesta quarta-feira (12), um pedido liminar feito pela defesa do réu. O crime foi cometido 9 anos atrás, no dia 6 de junho de 2015, no distrito de Alto Rio Possmoser, zona rural de Santa Maria de Jetibá , Região Serrana do Espírito Santo. Rayane, que também foi miss pomerana, foi morta aos 23 anos. Investigações apontam que crime foi premeditado pelo médico.>

Conforme a decisão, no pedido liminar, a advogada Luara Schulz Araújo, que atua na defesa de Celso Luís Ramos Sampaio, sustenta que, após o processo sair da Comarca de Santa Maria de Jetibá e passar para a 1ª Vara Criminal de Vitória, houve a digitalização de todo a documentação, que anteriormente era física. Porém, a defesa alega que constatou, em 14 de fevereiro deste ano, a ausência de quatro mídias que continham imagens de videomonitoramento que haviam sido citadas no relatório de investigação policial.>

A defesa argumenta que as mídias envolvem imagens de videomonitoramento essenciais porque captam o veículo da vítima, o acusado e o trajeto realizado pelo veículo no dia do crime.>

Ainda conforme informações da defesa constantes na decisão, no último dia 7 de março, foram localizadas e agregadas aos autos digitais três das quatro mídias que estavam ausentes. >

Como o juízo havia sido mantido mesmo com a ausência de uma das mídias, a defesa entrou com o pedido liminar, sob o argumento de que “a defesa não apenas necessita do acesso à mídia para formular sua estratégia, mas também tem interesse em exibir essa prova aos jurados durante a sessão de julgamento", conforme consta na decisão.>

Em sua decisão favorável ao pedido liminar, o desembargador Eder Pontes cita que "é direito das partes no processo o acesso a todo o conteúdo constante no caderno processual e a todas as provas ali existentes, de modo a viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa".>

"Assim, eventual julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca da Capital, Juízo de Vitória, na data de amanhã (quinta-feira), poderia ensejar indevido cerceamento de defesa, podendo ocasionar prejuízos ainda maiores ao caso concreto, com a eventual ocorrência de nulidade do julgamento, demonstrando, neste ponto, o periculum in mora necessário a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado", completa o desembargador no texto da decisão.>

O médico Celso Luís Ramos é acusado pelo assassinato da pedagoga Rayane Luiza Berger, em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. O Juízo da 2ª Vara do município apontou que o crime foi premeditado e cometido com violência extrema. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Celso dopou a vítima com um sedativo anestésico, utilizado em hospitais, e a golpeou na nuca com um objeto contundente, causando sua morte. >

Em seguida, colocou o corpo no carro e simulou um acidente em uma estrada do município. No entanto, a perícia apontou inconsistências na cena: o veículo estava em baixa velocidade no momento do capotamento, todas as portas estavam trancadas e não havia marcas de frenagem.

>

As investigações revelaram que o relacionamento entre Celso e Rayane era conturbado e que uma traição teria sido o estopim para o crime. O médico deixou rastros por câmeras de segurança ao longo da noite, ajudando a polícia a montar a cronologia dos fatos. Além deste caso, Celso já havia sido condenado a 16 anos de reclusão por outros dois homicídios, um culposo e outro doloso. A última condenação foi pelo assassinato de um colega de profissão, morto a tiros após ser atraído para uma emboscada. Com as provas reunidas no processo, a Justiça decidiu que há indícios suficientes para levá-lo a júri popular, onde ele responderá pelo feminicídio de Rayane.>