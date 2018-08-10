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Presidenciável

Conheça Cabo Daciolo, o pastor que promete expulsar o demônio do Planalto

Candidato é fenômeno na internet

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 01:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 01:47
O candidato Cabo Daciolo, no debate Crédito: Reprodução | Youtube
Numa quinta-feira de março, o deputado Cabo Daciolo subiu à tribuna com uma Bíblia na mão e uma ideia na cabeça. Depois de quatro anos na Câmara, o dublê de bombeiro e pastor evangélico decidiu concorrer ao Planalto. Acredito ter um plano de nação para a colônia brasileira, anunciou, em tom solene. O novo presidenciável não quis se dirigir aos poucos colegas no plenário. Falou diretamente com quem considera seu inimigo, sem intermediários. Satanás, tu perdeste esta batalha! Saia do Congresso Nacional e saia da nação brasileira, em nome do Senhor Jesus Cristo!, vociferou.
Benevenuto Daciolo quer expulsar o demônio da Praça dos Três Poderes. Filho de um coronel da Aeronáutica e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, ele diz que o Brasil vive uma guerra espiritual e precisa de alguém para salvar o governo das mãos do maligno. Por isso, nós somos o próximo presidente. Nossa vitória está selada, profetizou, falando de si no plural.
 

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