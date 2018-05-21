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Projeto de lei

Congresso pode liberar venda de spray de pimenta para proteção pessoal

Projeto prevê que o gás seja comprado apenas por maiores de idade que apresentem um documento com foto

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 13:08
Spray de pimenta pode ser liberado pelo Senado Crédito: Reprodução
Um projeto de lei que tramita no Senado Federal pode autorizar a fabricação, a importação e a comercialização do spray de pimenta para proteção pessoal. Hoje, o uso do produto  que irrita os olhos e causa lacrimejo, dor e até cegueira temporária  é restrito a agentes da Segurança Pública.
De acordo com o autor da proposta, senador Wilder Morais (DEM-GO), o objetivo da liberação é que a população, sobretudo as mulheres, possam se proteger de crimes.
"É preciso combater os criminosos e permitir que seja a sua primeira proteção, que ela possa também lutar pela própria vida e pela dignidade quando o Estado tiver falhado em protegê-la antes".
O projeto prevê que o gás seja comprado apenas por pessoas maiores de idade que apresentem um documento oficial com foto. O estabelecimento comercial precisará de autorização emitida pelo governo federal para a comercialização e deverá manter, pelo prazo mínimo de 12 meses, um banco de dados com informações dos compradores.
O projeto aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Caso o texto seja aprovado pela comissão, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que seja apresentado um recurso para votação no plenário do Senado. Se for sancionada, a liberação ainda terá que ser regulamentada pelo Executivo para entrar em vigor.

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