Home
>
Brasil
>
Comprova deixa de usar etiquetas de falso e enganoso em checagens

Comprova deixa de usar etiquetas de falso e enganoso em checagens

Em teste desde o início de junho, projeto passou a adotar definitivamente uma série de mudanças no modo como investiga e reporta sobre desinformação

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:54

O Comprova, iniciativa de checagens de fatos na qual A Gazeta faz parte, promoveu alterações no seu modo de tratar a desinformação, adotando uma abordagem mais ampla, deixando de ser um projeto contra a desinformação para ser um projeto colaborativo pela integridade da informação. E assim elevar a importância de conteúdos que tragam mais contexto a temas usados por atores maliciosos, que consigam se antecipar ao surgimento e disseminação de desinformação, que ajudem as pessoas a identificar conteúdos gerados por IA, o uso de táticas de persuasão e de ativação de algoritmos e, sobretudo, alcançar públicos avessos à checagem de fatos.

Recomendado para você

Em teste desde o início de junho, projeto passou a adotar definitivamente uma série de mudanças no modo como investiga e reporta sobre desinformação

Comprova deixa de usar etiquetas de falso e enganoso em checagens

Expectativa é de que ministros analisem questionamentos preliminares levantados pelas defesas e depois avancem em argumentos sobre condenação ou absolvição dos réus

STF retoma nesta terça (9) julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

O desconforto ficou claro nas tentativas de aliados, ao longo desta segunda-feira (8), de minimizar as falas contra Alexandre de Moraes e o Supremo

Radicalização de Tarcísio divide centro-direita, e grupo de Ratinho Jr. vê oportunidade

Depois de quatro meses de estudos, avaliações e testes, o Comprova adotou em definitivo uma série de mudanças para tornar a iniciativa colaborativa ainda mais transparente e empática com públicos que são resistentes à verificação.

A desinformação não está somente nos conteúdos

O Comprova monitora e verifica peças virais de desinformação sobre políticas públicas que são compartilhadas em plataformas sociais. Além disso, produz conteúdos explanatórios que visam se antecipar à circulação da desinformação ou fornecer mais contexto a temas que estejam sendo discutidos nessas plataformas e nos aplicativos de mensagem.

Essa abordagem, no entanto, estava muito focada nos conteúdos, deixando em segundo plano outros componentes essenciais de uma peça de desinformação.

Assim, desde o início de junho, verificações publicadas pelo Comprova investigam as evidências e alegações dos conteúdos virais, mas também quem são os criadores desses conteúdos e seus interesses, e quais as táticas utilizadas para persuadir as pessoas e levá-las a acreditar no que foi publicado. E aqui tentamos mostrar por que o conteúdo é convincente, por que podemos ter confiado em quem o publicou.

Exemplo da descrição das táticas usadas por desinformadores para tornar suas publicações convincentes Crédito: Projeto Comprova
Exemplo da descrição do criador do conteúdo investigado e seu contexto Crédito: Projeto Comprova

Títulos afirmativos da verdade

Outra mudança adotada pelo Comprova é o cuidado com a redação de seus títulos. Mesmo como negação de uma alegação falsa, um título pode amplificar a desinformação ao destacá-la. No Comprova estamos comprometidos com a redução do dano causado pela desinformação, procurando sempre que possível afirmar a verdade e evitar a reprodução das falsidades, mesmo quando tentamos negá-las.

Título que enfatiza a verdade Crédito: Projeto Comprova

Abolição das etiquetas de falso e enganoso

É sabido que há uma aversão natural das pessoas a conteúdos que contrariam suas crenças e sua visão de mundo e uma maior aceitação daqueles conteúdos que estão alinhados a sua maneira de pensar. O Comprova entende que o uso de etiquetas como falso ou enganoso coloca um obstáculo na necessária conexão entre a verificação e as audiências mais afetadas pela desinformação.

Queremos dar um passo adiante para que, em vez da aversão, tenhamos uma saudável fricção de ideias, um momento que sirva para confrontação de argumentos e que possibilite a aceitação das evidências e dos fatos. Em função disso, desde o início de junho o Comprova não tem mais usado as quatro etiquetas de falso, enganoso, sátira ou comprovado.

Golpes virtuais

Como parte das mudanças no Comprova, em 1º de abril começamos a publicação de verificações sobre golpes virtuais. Além de atender a uma demanda crescente por verificação, entendemos que abordar esse tipo de conteúdo, que afeta diretamente as pessoas, causando danos e prejuízos, é uma forma de difundir a cultura da verificação de fatos, dar transparência ao processo investigativo e gerar confiança na aplicação dos padrões de checagem.

Exemplo de verificação de golpes virtuais feita pelo Comprova Crédito: Projeto Comprova

Leia mais

Imagem - Comprova lança canal no WhatsApp e curso para detectar desinformação nas redes sociais

Comprova lança canal no WhatsApp e curso para detectar desinformação nas redes sociais

Imagem - Vídeo contradiz ciência ao negar importância da Amazônia na regulação do clima

Vídeo contradiz ciência ao negar importância da Amazônia na regulação do clima

Imagem - Janja não pode assumir presidência caso Lula seja afastado, ao contrário do que sugere post

Janja não pode assumir presidência caso Lula seja afastado, ao contrário do que sugere post

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais