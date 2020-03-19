Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Complexo da Papuda e demais cadeias do DF são fechados para visitas
Covid-19

Complexo da Papuda e demais cadeias do DF são fechados para visitas

Os presidiários do Complexo da Papuda, que é administrado pelo governo do Distrito Federal, estão impedidos de receber visitas até o dia 27 de março

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:39
Detento no presídio Crédito: Arquivo
Os presidiários do Complexo da Papuda, que é administrado pelo governo do Distrito Federal, estão impedidos de receber visitas até o dia 27 de março. A determinação foi comunicada pela Secretaria de Segurança Pública do DF.
Vencido esse prazo, a situação será reavaliada pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário e órgãos de Justiça. Inicialmente, as visitas que ocorrem semanalmente, às quartas, quintas e sextas-feiras - haviam sido suspensas no período de 12 a 20 de março.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O subsecretário do Sistema Penitenciário, Adval Cardoso, diz que as unidades prisionais estão seguindo orientações dos profissionais da Saúde. "Os servidores estão seguindo protocolos específicos para o ambiente carcerário, repassados pelos profissionais de saúde. Também pedimos a ampliação da escala e efetivo das equipes desses profissionais".

Veja Também

Coronavírus muda regras de visitas em presídios de SP

Superlotação dos presídios e coronavírus: uma combinação perigosa no ES

Todos os presídios, exceto o Centro de Detenção Provisória (CDP), estão destinando alas específicas para idosos, que correm maior risco no contágio do vírus. O CDP já possui um local para este público. A mesma medida está sendo adotada para aqueles que trabalham fora dos presídios. Eles ficaram em um local em separado dos demais.
Segundo a SSP-DF, será implementada a quarentena para os presos recém-chegados ao CDP. "Semanalmente, as pessoas presas no Distrito Federal são encaminhadas ao Sistema. Ao chegarem, passam por uma triagem realizada por uma equipe de saúde, composta por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde. Essa medida também será intensificada para identificação de possíveis casos da doença", diz Cardoso.

Veja Também

Teste confirma coronavírus em funcionário do Metrô de SP, diz sindicato

Procon-SP registra mais de 4.100 casos de problemas ligados ao coronavírus

"As unidades mantêm a rotina diária com duas horas de banho de sol. Dentro da possibilidade de cada unidade prisional, o horário será estendido para três horas. Com a suspensão das audiências judiciais pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT), entre os dias 17 e 30 de março, o efetivo poderá ser direcionado para apoiar esta medida, informou a SSP-DF.
De acordo com a decisão do Tribunal, somente serão realizadas as audiências de extrema necessidade. As escoltas hospitalares permanecem. O atendimento religioso, com observação de regras de restrição de contato, permanece.

Veja Também

Coronavírus: Sejus cria novas regras para visita a presos no ES

Coronavírus no ES: já são 13 casos confirmados no Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados