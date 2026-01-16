Investigação

Como ex-PM do ES e delegada foi aprovada em concurso da PCSP se é suspeita de elo com o PCC?

Layla Lima Ayub, presa em operação do MP, é advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal e tomou posse como delegada há menos de um mês, em cerimônia com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:07

Layla tomou posse em dezembro de 2025, durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes Crédito: Montagem/g1/Reprodução

Ex-policial militar do Espírito Santo, a delegada Layla Lima Ayub foi presa nesta sexta-feira, 16, na zona oeste de São Paulo, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A reportagem tenta contato com a defesa.

O portal da Transparência do Poder Executivo do Espírito Santo mostra que Layla trabalhou como policial militar entre os anos de 2014 e 2022. A reportagem de A Gazeta demandou a PM para saber das circunstâncias do desligamento — se a pedido ou outra motivação, mas ainda não houve retorno.

Formada em Direito no Espírito Santo em 2016, Layla cursou pós-graduações em Direito Penal, Direito Constitucional, Docência no Ensino Superior, Gestão, Direito Processual Penal, Ciência Forense e Perícia Criminal. De acordo com o g1 SP, ela também atuou em varas especializadas em tráfico de drogas, homicídios e crimes de trânsito enquanto era estagiária da Defensoria Pública no Espírito Santo.



A posse como delegada da Polícia Civil paulistana aconteceu no dia 19 de dezembro, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Aprovada em concurso

Segundo apurou o Estadão, a etapa de avaliação social, onde é feita a análise da vida pregressa, ocorre antes da prova oral e é de responsabilidade da inteligência policial do Estado do candidato. No caso de Layla, não constava nada que a desabonasse. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil do Espírito Santo.

A policial, Layla Lima Ayub, presa nesta sexta-feira (16), já atuou como cabo da Polícia Militar no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Redes sociais

Depois que o candidato é oficialmente aprovado e empossado, ele passa por escrutínio da Polícia Civil - ou seja, durante três anos, todos ficam em um estágio probatório e podem ser investigados.

A Corregedoria não revela a origem da investigação, mas afirma que, para além do relacionamento amoroso com um faccionado, descobriu a atuação da delegada como advogada de outro integrante do PCC no Pará, nove dias após a cerimônia de posse.

Em entrevista coletiva sobre o caso, o secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP), Oswaldo Nico Gonçalves, negou que o processo seletivo tenha falhado.

"Não falhou. Não tinha nenhum apontamento até então. (...) Eu não queria estar aqui neste momento, queria contar com mais uma aluna na academia, a gente está precisando de delegado, eu queria contar com isso. Mas a pessoa está em estágio probatório por três anos. Por três anos pode ser investigado."

Motivação suspeita

A Justiça determinou a prisão temporária de Layla e investiga o nível de envolvimento dela com a facção. Na decisão, o juiz aponta para a suspeita de que ela tenha entrado para a Civil a mando do PCC.

"De fato, se comprovado que o PCC arregimentou a investigada para passar em um concurso público de delegada de Polícia, sobretudo no Estado mais populoso e com o maior quadro de policiais do País, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que, se já não nos tornamos um narcoestado, estamos a poucos passos disso", afirmou o juiz na decisão.

O corregedor geral da Polícia Civil, João Batista Palma Beolchi, disse nesta sexta (16), também em coletiva, que a investigação será extensa e irá comprovar se ela de fato prestou concurso a mando do PCC.

"Realmente se trata de uma investigação. Ela que vai nos mostrar a real amplitude do nível de comprometimento dessa delegada. A investigação procede justamente para investigar essa dúvida. Mas há essa possibilidade."

