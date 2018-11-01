Com saída de Moro, juíza Gabriela Hardt assume a Operação Lava Jato

Operação Lava Jato: movimentação na Superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, em São Paulo Crédito: Marcos Bezerra

Com a saída de Sergio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba, quem deve assumir o andamento dos processos da Lava Jato na primeira instância é a juíza substituta Gabriela Hardt.

Ela já vinha atuando em situações de ausência do magistrado titular e, inclusive, decretou a prisão do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, em maio deste ano. Além dos casos próprios, a juíza ficará provisoriamente a cargo também de todos os casos sob a responsabilidade de Moro, que não devem ser redistribuídos, permanecendo na 13ª Vara Federal.

Sérgio Moro aceitou nesta quinta-feira (01) o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça.

CRITÉRIOS

A partir da exoneração de Moro, a vaga de titular aberta deverá ser oferecida por meio de um edital de remoção, do qual poderá participar qualquer juiz federal titular interessado que atue não só no Paraná, mas também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os três estados estão sob a supervisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre.

A preferência pela vaga se dá pelo critério de antiguidade. O TRF-4 possui sob sua jurisdição atualmente 233 juízes federais, dos quais oito ingressaram em 1994, sendo os mais antigos e, portanto, com preferência caso se interessem em assumir a Lava Jato.

A escolha do novo titular da 13ª Vara é feita pelo Conselho de Administração do TRF-4, após análise dos candidatos. Caso nenhum titular se interesse pela vaga, ela é oferecida a título de promoção para algum dos juízes federais substitutos que atuam no Sul, novamente com preferência aos mais antigos. Nesse caso, é o plenário do TRF4 quem escolhe o candidato.