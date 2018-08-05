Coronel Carlos Alberto Foresti Crédito: Reprodução/Facebook Carlos Foresti

Depois de ter sua pré-candidatura ao governo do Estado retirada por decisão do partido, o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti tentará uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nas eleições deste ano. Apesar de ter sido pego de surpresa, o militar garante compreender os motivos da coligação para a medida. Quem assume a corrida ao Executivo é o atual deputado federal Carlos Manato (PSL).

Your browser does not support the audio element. Com candidatura ao governo retirada, Foresti tentará vaga na Assembleia

Durante reunião do Partido Social Liberal (PSL) que aconteceu no salão de festas do prédio de Manato, na Mata da Praia, em Vitória, Foresti afirmou que foi surpreendido com a decisão do partido de retirar a candidatura dele a governador e que o martelo foi batido entre Manato e os outros partidos.

Para mim, realmente, foi uma surpresa. Eu estava em Muqui, já até falei sobre isso. No entanto, volto a afirmar que respeito a decisão do partido. Reconheço que foi uma decisão tomada entre ele (Manato) e outros partidos. Foi entendido que isso seria o melhor para o conjunto e eu respeito.

Segundo ele, a decisão de voltar a tentar uma cadeira na Assembleia foi tomada na manhã deste domingo (5), durante reunião do partido.

Neste sábado (4), PSL, PR e PRB fecharam uma aliança para as eleições que terá Magno Malta (PR) como candidato à reeleição ao Senado, Amaro Neto (PRB) como postulante a uma cadeira na Câmara Federal e Carlos Manato (PSL) como candidato ao governo do Estado. O vice de Manato será o empresário Rogério Zamperlini.

Em entrevista ao Gazeta Online , o coronel ainda destaca que tinha outras opções, como ser suplente de Magno Malta (PR), caso ele se reelegesse no Senado:

Como foi tomada a decisão que te retirou da disputa ao governo?

Eu fui convidado pelo partido a ser candidato ao governo do Estado. Inicialmente eu era pré-candidato a deputado (estadual). Neste sábado (4), ficou decidido que o candidato ao governo seria o deputado Manato. Eu me reuni com ele, então, e ficou decidido que agora eu sou pré-candidato a deputado estadual. Respeito a decisão do partido e vou seguir dessa forma agora

O senhor foi pego de surpresa?

Para mim foi uma surpresa, sim. Eu estava em Muqui e já falei sobre isso. Mas respeito a decisão do partido, reconheço que foi uma decisão em conjunto, onde se entende que é o melhor para o conjunto. Eu respeito isso

O senhor, então, não participou dessa decisão?

Não. Eu não estava aqui

O senhor se sentiu atropelado?

Eu não digo atropelado, digo surpreso mesmo. Mas a gente que está na política tem que entender que até tomar a decisão final muitas coisas mudam. Não vai ser a vontade do tenente-coronel Foresti que vai prevalecer.

O senhor está satisfeito?

Eu vou fazer o que eu sei de melhor. Lutar pelo povo capixaba. Lutaria muito como governador e como deputado eu tenho a certeza de que farei um bom trabalho. Mas, sim, eu estou tranquilo

O senhor também poderia ser suplente de Malta...

Sim, poderia. Também poderia ser candidato a deputado federal ou a senador. Mas eu escolhi ser candidato ao deputado estadual porque eu quero estar na Assembleia lutando pelo direito do capixaba, dos policiais militares (PMs), dos nossos servidores públicos e de todo o povo que vive no Espírito Santo