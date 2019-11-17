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Críticas

Collor diz enxergar seus erros do passado na gestão de Bolsonaro

Segundo o ex-presidente, em entrevista ao O Globo, ele desacredita no sucesso do atual governo, que tem reprisado problemas semelhantes ao que provocaram o impeachment de 1992
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 19:12

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 19:12

O senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL) afirmou estar indignado com o que classificou como uma tentativa de envolver seu nome na investigação Crédito: ABR; Valter Campanato/Agência Brasil
O ex-presidente Fernando Collor de Mello, em entrevista ao jornal O Globo, disse que o atual governante brasileiro, Jair Bolsonaro, está cometendo os mesmos erros que o levaram ao impeachment em 1992.
Continuando do jeito que está, eu não vejo como este governo possa dar certo. São erros primários, afirmou ao jornal.
Ele também disse que enxerga semelhanças no comportamento do PSL, partido que até semana passada tinha Bolsonaro como filiado, ao antigo PRN (atual PTC), legenda que o elegeu.

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Logo no início [do governo], ele tinha que ter dado prioridade aos 53 deputados do PSL. E, a partir desse núcleo, construído a maioria para governar. Ele perdeu esse momento. Agora reúne a bancada para dizer que vai sair do partido? Erro crasso.
Para ele, Bolsonaro tinha uma experiência de 28 anos na Câmara que poderia ter sido importante para a governabilidade. Ele tem que entender algo fundamental: o presidente da República é o líder político da nação. Como líder, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos políticos e dos partidos. destacou aoa acrescentar que vê risco de ocorrer novo impeachment.

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