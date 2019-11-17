Collor diz enxergar seus erros do passado na gestão de Bolsonaro

O senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL) afirmou estar indignado com o que classificou como uma tentativa de envolver seu nome na investigação Crédito: ABR; Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-presidente Fernando Collor de Mello, em entrevista ao jornal O Globo , disse que o atual governante brasileiro, Jair Bolsonaro, está cometendo os mesmos erros que o levaram ao impeachment em 1992.

Continuando do jeito que está, eu não vejo como este governo possa dar certo. São erros primários, afirmou ao jornal.

Ele também disse que enxerga semelhanças no comportamento do PSL, partido que até semana passada tinha Bolsonaro como filiado, ao antigo PRN (atual PTC), legenda que o elegeu.

Logo no início [do governo], ele tinha que ter dado prioridade aos 53 deputados do PSL. E, a partir desse núcleo, construído a maioria para governar. Ele perdeu esse momento. Agora reúne a bancada para dizer que vai sair do partido? Erro crasso.