Collor diz enxergar seus erros do passado na gestão de Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Collor de Mello, em entrevista ao jornal O Globo, disse que o atual governante brasileiro, Jair Bolsonaro, está cometendo os mesmos erros que o levaram ao impeachment em 1992.
Continuando do jeito que está, eu não vejo como este governo possa dar certo. São erros primários, afirmou ao jornal.
Ele também disse que enxerga semelhanças no comportamento do PSL, partido que até semana passada tinha Bolsonaro como filiado, ao antigo PRN (atual PTC), legenda que o elegeu.
Logo no início [do governo], ele tinha que ter dado prioridade aos 53 deputados do PSL. E, a partir desse núcleo, construído a maioria para governar. Ele perdeu esse momento. Agora reúne a bancada para dizer que vai sair do partido? Erro crasso.
Para ele, Bolsonaro tinha uma experiência de 28 anos na Câmara que poderia ter sido importante para a governabilidade. Ele tem que entender algo fundamental: o presidente da República é o líder político da nação. Como líder, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos políticos e dos partidos. destacou aoa acrescentar que vê risco de ocorrer novo impeachment.