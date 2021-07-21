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Novo ministro

Ciro Nogueira já chamou Bolsonaro de fascista e elogiou Lula

Senador, que é líder do Centrão, deve comandar a Casa Civil do governo Bolsonaro no lugar do general Luiz Eduardo Ramos

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:09
Senador Ciro Nogueira
Senador Ciro Nogueira Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que deve comandar a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, afirmou em 2017 que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é "fascista" e "preconceituoso".
"O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido", disse Nogueira em entrevista em 2017 a ao Programa Agora, da Rede Meio Norte.
"É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada", afirmou.
O vídeo da entrevista voltou a circular nas redes sociais nesta quarta (21). O senador Humberto Costa (PT-PE) foi um dos que compartilhou o material.
Na mesma conversa, o senador também rasga elogios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Não me vejo numa eleição votando contra o Lula", completou.
O senador Ciro Nogueira é presidente nacional do PP e um dos principais líderes do bloco de partidos que sustenta a base de apoio a Bolsonaro no Congresso. ​
Em 2018, Ciro disse ao jornal Folha de S.Paulo que apoiava Geraldo Alckmin (PSDB) e Lula porque tinha o "coração grande".

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