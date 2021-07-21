Ciro Nogueira já chamou Bolsonaro de fascista e elogiou Lula

Senador Ciro Nogueira Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido", disse Nogueira em entrevista em 2017 a ao Programa Agora, da Rede Meio Norte.

"É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada", afirmou.

O vídeo da entrevista voltou a circular nas redes sociais nesta quarta (21). O senador Humberto Costa (PT-PE) foi um dos que compartilhou o material.

Ciro Nogueira será nomeado ministro de Bolsonaro. Sua mãe assumirá sua vaga no Senado. Ciro será ministro de um presidente em quem ele disse que não votaria porque era fascista. pic.twitter.com/7ZiStgaaTK — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 21, 2021

Na mesma conversa, o senador também rasga elogios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Não me vejo numa eleição votando contra o Lula", completou.

O senador Ciro Nogueira é presidente nacional do PP e um dos principais líderes do bloco de partidos que sustenta a base de apoio a Bolsonaro no Congresso. ​