Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro: "era hipérbole quando falei de virar jacaré; podia virar bambi também"
Após críticas

Bolsonaro: "era hipérbole quando falei de virar jacaré; podia virar bambi também"

Segundo o  chefe do Executivo, a imprensa teria modificado as suas palavras e, "na maldade, dá a entender que o cara vai virar jacaré mesmo"

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jul 2021 às 14:38
Presidente Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto
Presidente Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Alan Santos/ PR
presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas sobre as tratativas na compra das vacinas contra a Covid-19 e defendeu que teve cautela nas negociações, em especial com a farmacêutica Pfizer. A principal queixa de Bolsonaro era a de que a farmacêutica não se responsabilizaria por eventuais colaterais do imunizante, o que, segundo fala feita no final do ano passado, "se você virar um jacaré, é problema seu". Bolsonaro, no entanto, ponderou que a fala não passou de uma brincadeira. "Quando falei de virar jacaré, chama-se hipérbole, uma figura de linguagem", declarou. "Podia virar bambi também, hipopótamo, elefante".
Segundo Bolsonaro, a imprensa teria modificado as suas palavras e, "na maldade, dá a entender que o cara vai virar jacaré mesmo" "Quem nos ataca, não mostra qual é o contrato", afirmou o presidente.
O chefe do Executivo ainda rebateu as acusações de falta de resposta do Ministério da Saúde para a compra da vacina da Pfizer. Conforme acusações, o governo teria ignorado 81 e-mails da farmacêutica. "Quantos e-mail o Ministério da Saúde recebeu eu não sei, mas que insistência em querer vender vacina", pontuou.
Em críticas aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o chefe do Executivo comentou que o colegiado está querendo taxá-lo de corrupto pelas negociações da vacina indiana Covaxin. Bolsonaro, no entanto, alega não ter comprado "uma dose" nem pago "um centavo". "Esse pessoal, em especial o G-7 da CPI, quer a volta da impunidade e da corrupção no Brasil, basta você ver as figuras mais importantes da CPI: Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues", e emendou: "Realmente, é uma trinca...".

Veja Também

Vice da Câmara estuda aval para abrir impeachment contra Bolsonaro

PF aciona STF para investigar deputado por acusação contra Bolsonaro

Bolsonaro escala Mourão para ajudar Igreja Universal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados