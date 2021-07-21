Bolsonaro: "era hipérbole quando falei de virar jacaré; podia virar bambi também"

Presidente Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Alan Santos/ PR

Segundo Bolsonaro, a imprensa teria modificado as suas palavras e, "na maldade, dá a entender que o cara vai virar jacaré mesmo" "Quem nos ataca, não mostra qual é o contrato", afirmou o presidente.

O chefe do Executivo ainda rebateu as acusações de falta de resposta do Ministério da Saúde para a compra da vacina da Pfizer. Conforme acusações, o governo teria ignorado 81 e-mails da farmacêutica. "Quantos e-mail o Ministério da Saúde recebeu eu não sei, mas que insistência em querer vender vacina", pontuou.