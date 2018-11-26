Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Chuva provoca alagamentos e deixa Rio de Janeiro em estado de atenção
Alerta

Chuva provoca alagamentos e deixa Rio de Janeiro em estado de atenção

Precipitação foi mais forte nas regiões do Leblon, Rocinha e Jardim Botânico; cidade entrou em estado de atenção no início da madrugada desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 14:48
Chuva provoca alagamento na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta segunda-feira (26). Crédito: Estadão
As chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (26), provocaram alagamentos e deixaram a cidade em estado de atenção. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a cidade entrou em atenção às 23h40 deste domingo (25).
O risco de deslizamentos de terra provocou o acionamento de sirenes de alerta em três comunidades da região de Jacarepaguá no início da madrugada e em duas da zona sul (Chapéu Mangueira/Babilônia e Cabritos) já pela manhã.
Pontos de alagamento foram registrados em várias regiões da cidade. A chuva foi mais forte nas regiões do Leblon, Rocinha e Jardim Botânico. Na Rocinha, chegou a chover 32 milímetros (mm) das 6h30 às 7h30 desta segunda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados