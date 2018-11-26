Chuva provoca alagamentos e deixa Rio de Janeiro em estado de atenção

Chuva provoca alagamento na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta segunda-feira (26). Crédito: Estadão

As chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (26), provocaram alagamentos e deixaram a cidade em estado de atenção. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a cidade entrou em atenção às 23h40 deste domingo (25).

O risco de deslizamentos de terra provocou o acionamento de sirenes de alerta em três comunidades da região de Jacarepaguá no início da madrugada e em duas da zona sul (Chapéu Mangueira/Babilônia e Cabritos) já pela manhã.