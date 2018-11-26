Chuva provoca alagamentos e deixa Rio de Janeiro em estado de atenção

As chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (26), provocaram alagamentos e deixaram a cidade em estado de atenção. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a cidade entrou em atenção às 23h40 deste domingo (25).
O risco de deslizamentos de terra provocou o acionamento de sirenes de alerta em três comunidades da região de Jacarepaguá no início da madrugada e em duas da zona sul (Chapéu Mangueira/Babilônia e Cabritos) já pela manhã.
Pontos de alagamento foram registrados em várias regiões da cidade. A chuva foi mais forte nas regiões do Leblon, Rocinha e Jardim Botânico. Na Rocinha, chegou a chover 32 milímetros (mm) das 6h30 às 7h30 desta segunda.