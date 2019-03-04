Chuva forte provoca deslizamentos e alagamentos no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro sofre com os alagamentos por conta das chuvas. Crédito: Fábio Rossi/Agência o globo

Uma forte chuva que caiu no início da noite de ontem (3) provocou pelo menos 12 deslizamentos de terra e 11 desabamentos na cidade do Rio de Janeiro. As sirenes de alerta foram acionadas em 54 das 103 comunidades de alto risco geológico monitoradas pela prefeitura do Rio de Janeiro. Não há informações de feridos.

Entre as comunidades que tiveram sirenes acionadas estão o Complexo do Alemão, Salgueiro, morro dos Macacos, Ladeira dos Tabajaras, Formiga, Prazeres, Escondidinho e Vidigal.

Vários alagamentos e bolsões d’água foram registrados em bairros como São Conrado, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa e Ipanema, na zona sul, e Rio Comprido e Tijuca, na zona norte da cidade.