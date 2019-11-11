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Santos Dumont

Chuva forte deixa Rio de Janeiro em estágio de alerta e fecha aeroporto

A prefeitura também informou que a linha 2 do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) está parcialmente interditada por conta de um alagamento no túnel da Providência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 16:26

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 16:26

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção no fim da manhã desta segunda-feira (11) em razão das fortes chuvas que atingem as zonas sul, norte e oeste da cidade. Por conta do risco de deslizamentos, o sistema de sirenes foi acionado em ao menos sete comunidades. O aeroporto Santos Dumont ficou quase duas horas fechado para pousos e decolagens. Diversos pontos do Rio sofrem com alagamentos.
A cidade entrou em estágio de atenção às 11h50, segundo o COR (Centro de Operações Rio). Desde as 11h, vem sendo registrados ventos e chuvas fortes na cidade.
Às 12h30, a Defesa Civil do município informou que o sistema de alerta de deslizamentos acionou 16 sirenes em sete comunidades: Rocinha, Santa Marta, Ladeira dos Guararapes e Morro dos Cabritos, na zona sul; Morro da Formiga, Santa Alexandrina e Paula Ramos, na zona norte. As sirenes são acionadas quando são registrados mais de 40 mm de chuva em um intervalo de 1 hora.
Às 11h19, a prefeitura informou que a avenida Niemeyer foi totalmente interditada ao trânsito de veículos.

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O aeroporto Santos Dumont foi fechado para pousos e decolagens às 11h39, ficando fechado até as 13h23. À tarde, as aeronaves operavam por instrumentos.
A prefeitura também informou que a linha 2 do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) está parcialmente interditada por conta de um alagamento no túnel da Providência. A linha circula apenas entre a Central do Brasil e a Praça XV. Metrô, barcas e trens funcionam sem interrupções.
O Centro de Operações também compartilhou recomendações para que a população evite eventuais transtornos causados pela chuva. Entre eles estão: não caminhar pela água devido ao perigo de correnteza, ferimento com objetos, buracos e/ou doenças; não ficar na beira de córregos e rios e não forçar a passagem de carros em vias alagadas. A publicação também pede que os motoristas "redobrem a atenção" ao dirigir, mantenham os faróis acesos e evitem áreas com alagamentos.
Nas redes sociais, fotos e vídeos mostram pontos de alagamento em diversos pontos da cidade. O COR alertou para um acúmulo de água na avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, importante ligação entre as zonas sul e oeste da cidade.
Em São Cristóvão, a Rua da Igrejinha apresenta um grande ponto de alagamento na altura da Rua Benedito Otoni. A via é um corredor viário de acesso às avenidas Brasil e Francisco Bicalho.
A avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, principal ligação do bairro da zona oeste com a Zona Sul, também apresenta bolsões d'água.
A rua Sete de Setembro, no centro, também alagou. Há relatos de bolsões na avenida Brasil, principal via expressa da cidade, assim como em Botafogo, Jardim Botânico e nas comunidades do Rio das Pedras e da Muzema, no Itanhangá.

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