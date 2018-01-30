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Famosinho

Chiquinho, o gato motoqueiro da Rocinha que viralizou nas redes

Animal é morador conhecido da comunidade, no Rio, e acompanha o dono a todo lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 20:10

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:10

Gato de óculos escuros 'invade' reportagem do RJTV Crédito: Reprodução / Twitter: FatosDoTwiteiro
Chiquinho voltou a ficar comentado na internet ao invadir uma transmissão ao vivo de um telejornal do Rio de Janeiro. O repórter falava sobre confrontos armados na favela da Rocinha, quando o bichano passou pelo local em sua moto.
O felino é o fiel amigo de Alexandre Goulart, um apaixonado por motos. Ele e o gato adoram dirigir juntos pelas ruas do Rio de Janeiro, com Chiquinho usando óculos escuros e capacete para sua proteção.
Alexandre posta vídeos e fotos do bichano nos lugares mais curiosos: em shoppings, numa delegacia de polícia e até num posto de atendimento do Departamento de Trânsito.
Por onde passa, chama atenção das pessoas, que pedem para filmá-lo e tirar foto. Em um dos vídeos, uma pessoa chega a compará-lo com Garfield, o gato preguiçoso e comilão dos quadrinhos.
Não é a primeira vez que Chiquinho chama atenção. Em 2016, ele recebeu reconhecimento internacional quando jornais de outros países escreveram matérias comentando sobre as imagens divertidas postadas por Alexandre.
Confira os melhores momentos de Chiquinho:

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