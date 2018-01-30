Chiquinho, o gato motoqueiro da Rocinha que viralizou nas redes

Chiquinho voltou a ficar comentado na internet ao invadir uma transmissão ao vivo de um telejornal do Rio de Janeiro. O repórter falava sobre confrontos armados na favela da Rocinha, quando o bichano passou pelo local em sua moto.
O felino é o fiel amigo de Alexandre Goulart, um apaixonado por motos. Ele e o gato adoram dirigir juntos pelas ruas do Rio de Janeiro, com Chiquinho usando óculos escuros e capacete para sua proteção.
Alexandre posta vídeos e fotos do bichano nos lugares mais curiosos: em shoppings, numa delegacia de polícia e até num posto de atendimento do Departamento de Trânsito.
Por onde passa, chama atenção das pessoas, que pedem para filmá-lo e tirar foto. Em um dos vídeos, uma pessoa chega a compará-lo com Garfield, o gato preguiçoso e comilão dos quadrinhos.
Não é a primeira vez que Chiquinho chama atenção. Em 2016, ele recebeu reconhecimento internacional quando jornais de outros países escreveram matérias comentando sobre as imagens divertidas postadas por Alexandre.
Confira os melhores momentos de Chiquinho: