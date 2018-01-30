Chiquinho, o gato motoqueiro da Rocinha que viralizou nas redes

Gato de óculos escuros 'invade' reportagem do RJTV Crédito: Reprodução / Twitter: FatosDoTwiteiro

invadir uma transmissão ao vivo de um telejornal do Rio de Janeiro. O repórter falava sobre confrontos armados na favela da Rocinha, quando o bichano passou pelo local em sua moto. Chiquinho voltou a ficar comentado na internet ao. O repórter falava sobre confrontos armados na favela da Rocinha, quando o bichano passou pelo local em sua moto.

O felino é o fiel amigo de Alexandre Goulart, um apaixonado por motos. Ele e o gato adoram dirigir juntos pelas ruas do Rio de Janeiro, com Chiquinho usando óculos escuros e capacete para sua proteção.

Alexandre posta vídeos e fotos do bichano nos lugares mais curiosos: em shoppings, numa delegacia de polícia e até num posto de atendimento do Departamento de Trânsito.

Por onde passa, chama atenção das pessoas, que pedem para filmá-lo e tirar foto. Em um dos vídeos, uma pessoa chega a compará-lo com Garfield, o gato preguiçoso e comilão dos quadrinhos.

Não é a primeira vez que Chiquinho chama atenção. Em 2016, ele recebeu reconhecimento internacional quando jornais de outros países escreveram matérias comentando sobre as imagens divertidas postadas por Alexandre.