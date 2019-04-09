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Temporal

Chega a sete o número de mortos por causa das chuvas no RJ

A cidade permanece em estágio de crise - o terceiro em uma escala de três - que indica a ocorrência de chuva forte a muito forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 18:50
Temporal atinge o Rio de Janeiro causando vários estragos. Na praia de Botafogo, passagem de pedestre é alagada e lixo se espalha pelo calçadão. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A delegada Valéria Aragão, titular da 12ª DP (Copacabana), confirmou nesta terça-feira (09) a existência de três corpos dentro de um carro amarelo, que foi soterrado por um desabamento na encosta da Avenida Carlos Peixoto. Com isso, sobe para sete o número de mortos por causa das chuvas na cidade desde segunda (08).
Os corpos ainda estão sendo resgatados. Segundo a delegada, tudo leva a crer que o carro é um táxi que está desaparecido. "No entanto, este trabalho de resgate é feito com muita cautela em respeito aos cadáveres, mas já é possível visualizar que há corpos ali dentro, disse a delegada acrescentando que o sistema de localização do GPS do táxi foi desligado exatamente no ponto onde está o carro soterrado.
Os trabalhos de resgate dos bombeiros é lento e foi interrompido uma vez porque as chuvas aumentaram.
A delegada disse que vai chamar todos os donos dos veículos que foram abandonados na noite de segunda-feira (09) na avenida para entender como foi o desabamento.
A cidade permanece em estágio de crise, o terceiro em uma escala de três, que indica a ocorrência de chuva forte a muito forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos. A mobilidade na cidade está prejudicada devido às fortes chuvas registradas. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou ponto facultativo nas repartições estaduais da região metropolitana.

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