Chega a sete o número de mortos por causa das chuvas no RJ

Temporal atinge o Rio de Janeiro causando vários estragos. Na praia de Botafogo, passagem de pedestre é alagada e lixo se espalha pelo calçadão. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A delegada Valéria Aragão, titular da 12ª DP (Copacabana), confirmou nesta terça-feira (09) a existência de três corpos dentro de um carro amarelo, que foi soterrado por um desabamento na encosta da Avenida Carlos Peixoto. Com isso, sobe para sete o número de mortos por causa das chuvas na cidade desde segunda (08).

Os corpos ainda estão sendo resgatados. Segundo a delegada, tudo leva a crer que o carro é um táxi que está desaparecido. "No entanto, este trabalho de resgate é feito com muita cautela em respeito aos cadáveres, mas já é possível visualizar que há corpos ali dentro, disse a delegada acrescentando que o sistema de localização do GPS do táxi foi desligado exatamente no ponto onde está o carro soterrado.

Os trabalhos de resgate dos bombeiros é lento e foi interrompido uma vez porque as chuvas aumentaram.

A delegada disse que vai chamar todos os donos dos veículos que foram abandonados na noite de segunda-feira (09) na avenida para entender como foi o desabamento.