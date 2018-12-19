Chapada dos Veadeiros é concedida à iniciativa privada

Chapada dos Veadeiros/GO Crédito: Acervo Pessoal

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que até agora era administrado somente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , com entrada gratuita ao cidadão, terá agora os serviços tocados pela iniciativa privada.

O contrato de concessão do parque foi assinado nesta terça-feira (18) pelo ministro do Meio Ambiente , Edson Duarte, e as empresas Parquetur Participações e Socicam Terminais Rodoviários e Representações.

A concessão de 20 anos inclui o controle de acesso ao parque, recepção de visitantes, venda de ingressos, alimentação, loja de conveniência, espaço de campismo das Sete Quedas e transporte interno. Manutenção e limpeza das estruturas, implementação e manutenção de uma exposição no centro de visitantes, de um galpão rústico e de banheiro seco no espaço de campismo das sete quedas também serão algumas das atribuições da empresa contratada, declarou o MMA, justificando que a gestão do parque continuará sendo executada pelo ICMBio.

Com a promessa de oferecer melhorias na estrutura de uso público do parque, para estimular o turismo de aventura e ecológico, as empresas afirmaram que farão investimentos de R$ 14 milhões na Chapada dos Veadeiros, localizado na região do Cerrado, em Goiás

O ato também contou com a participação do presidente do ICMBio, Paulo Carneiro. O ministro justificou que a concessão representa mais uma etapa na estratégia de desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis no Brasil, com baixa emissão de carbono e que fomente uma economia verde.

Um dos mais belos parques do País, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi alvo de um incêndio criminoso em outubro do ano passado. O fogo chegou a consumir uma área de 62 mil hectares, o equivalente a 25,8% do parque. Boa parte da vegetação do Cerrado, porém, habituada a situações de queima, já se recuperou, apesar de algumas espécies levarem anos para nascerem de novo. Em junho do ano passado, o governo editou um decreto que aumentou a área porque de 65 mil para 240 mil hectares.

Apesar dos constantes cortes orçamentários que afetam o ICMBio, o parque da Chapada mantém uma boa estrutura em seu interior, com boa sinalização, informações a visitantes e sinalizações em todas as suas trilhas.