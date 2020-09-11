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STF

Celso de Mello exige depoimento presencial de Bolsonaro sobre interferência na PF

O depoimento de Bolsonaro é uma das providências finais do inquérito aberto em abril a partir das declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 11:57
Ministro do STF Celso de Mello
Ministro do STF Celso de Mello Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF
O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido para que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito à Polícia Federal no inquérito que apura se ele tentou interferir no comando da Polícia Federal para proteger familiares e aliados.
O depoimento de Bolsonaro é uma das providências finais do inquérito aberto em abril a partir das declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro.
Consultado sobre o formato da oitiva, o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu que o chefe do Executivo respondessa às questões por escrito. Foi Aras que pediu a apuração do caso.

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