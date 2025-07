Caso de polícia

Casal de estrangeiros é encontrado morto em apartamento no PR

As mortes de Ian Alexandrre Bruder Hay, 30, e de Anne Leigh Mckenzie, 27, teriam acontecido na noite de sábado; ambos tinham ferimentos de arma de fogo

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um casal estrangeiro em Curitiba. Os corpos do norte-americano Ian Alexandrre Bruder Hay, 30, e da sul-africana Anne Leigh Mckenzie, 27, foram encontrados em um apartamento no domingo (20). As mortes teriam acontecido na noite de sábado. Ambos tinham ferimentos de arma de fogo. Conforme a apuração preliminar da polícia, o homem teria atirado contra a mulher e, em seguida, se matado. A relação entre eles ainda não foi estabelecida. A polícia também apura o motivo da viagem deles ao Brasil.>