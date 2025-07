Investigação

Polícia faz busca e apreensão contra suspeitos de morte de empresário em SP

Adalberto foi encontrado morto em um buraco em uma área de terra no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho; ele havia sumido no dia 30 de maio ao participar de um evento de moto no local

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:22

Adalberto Amarilio dos Santos Junior, empresário encontrado morto em SP Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira (18) uma ação de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na morte do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior. A Folha apurou que cinco mandados foram expedidos pela Justiça. Não houve presos. Adalberto foi encontrado morto em um buraco em uma área de terra no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho. Ele havia sumido no dia 30 de maio ao participar de um evento de moto no local.>

Nada foi roubado. Carteira, dinheiro e cartões estavam com a vítima. O empresário foi encontrado sem calça e sem os calçados. Ele estava em pé, com um capacete colocado sobre a cabeça. O empresário foi a Interlagos na companhia de um amigo. Eles correram com motos potentes e depois assistiram a um show no local. A dupla se separou quando cada um foi buscar o respectivo veículo para ir embora. Sobre o que aconteceu depois, há muitas perguntas e poucas respostas.>

Amante dos esportes de velocidade, Adalberto teria, pela primeira vez, a oportunidade de pilotar motocicletas em uma das pistas mais famosas do mundo. Até mandou um áudio para a esposa relatando a empolgação. Junior e a farmacêutica Fernanda Dandalo, 34, já tinham ido ao autódromo outras vezes, mas para acompanhar a Fórmula 1 e corridas da Stock Car. "Ele amava motos. O sonho da vida dele era ir para o Atacama [no Chile] de moto. E fomos, em janeiro deste ano", disse Fernanda. O casal estava junto havia oito anos.>

