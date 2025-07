Fatalidade

Morre policial baleado por sargento da Rota em ação na zona sul de SP

Rafael Moura da Silva, 38, foi atingido no abdômen. Ele era agente de telecomunicações policial e atuava na Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco)

O policial civil baleado por um sargento da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) morreu nesta quarta-feira (16). Ele estava internado no Hospital das Clínicas em estado grave desde o último sábado (12), quando foi atingido durante investigação na zona sul de São Paulo. Rafael Moura da Silva, 38, foi atingido no abdômen. Ele era agente de telecomunicações policial e atuava na Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).>

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) lamentou a morte e afirmou que o caso segue sob investigação pela Polícia Militar e pelo 37º Distrito Policial (Campo Belo). Silva e demais policiais civis da 3ª Delegacia Seccional foram à favela do Fogaréu, no Campo Limpo, verificar uma denúncia de tráfico de drogas. >

Os agentes entraram no local sem terem conhecimento que membros da Rota, por outro acesso, faziam o mesmo. As equipes se encontraram no interior da favela e houve disparos. >