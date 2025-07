São Paulo

Divulgação de imagens íntimas por Telegram de frequentadoras de forró é investigada

Casos relatados por ao menos 12 mulheres chegaram à Procuradoria por meio de parlamentares do PSOL em São Paulo

SÃO PAULO - Ao menos 12 mulheres, frequentadoras de casas de forró em São Paulo, denunciam casos semelhantes de divulgação de imagens íntimas sem consentimento em grupos de mensagem no Telegram. Os relatos foram apresentados para a bancada do PSOL na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que reuniu e levou os casos para o MPF (Ministério Público Federal).>

As vítimas descrevem que conheceram os homens em diferentes casas e tiveram relações sexuais depois, em outros lugares. As relações foram gravadas, e as imagens, divulgadas nos grupos sem consentimento.>

De acordo com a codeputada Simone Nascimento, foram descobertos dois grupos no Telegram, que existem há cerca de cinco e oito anos, respectivamente. A reportagem procurou o aplicativo, que não respondeu até a publicação deste texto.>

"A descrição do grupo do Telegram revelava os lugares que eles atuavam. Isso é importante porque eles mostram um esquema operado, planejado e pensado", diz Simone.>

Ela afirma que, além das 12 denúncias encaminhadas à Promotoria, a bancada já recebeu outras sete e que deve continuar contribuindo com a Justiça. Diante das denúncias, a bancada afirma também está desenvolvendo uma rede de apoio psicológico e jurídico às mulheres afetadas, além do estabelecimento de canais seguros de escuta e denúncia.>

Ao menos oito casas de forró são citadas no print do grupo. A reportagem tentou contato com todas, mas apenas o Baile dos Ratos respondeu, afirmando que há nove anos a missão é fomentar a cultura do forró, sempre prezando por um ambiente "acolhedor, de boa música, energia e, acima de tudo, respeitoso".>