Violência

Jovem de 20 anos é morta a tiros após reagir a assalto em SP

Crime ocorreu na manhã de terça-feira (29) em ponto de ônibus; assaltante ainda não foi identificado

Nas imagens, é possível ver que, por volta de 6h30, Gabriela estava em pé em frente a um ponto de ônibus na rua Cordilheira dos Andes, no Jardim Nova Europa, quando um homem em uma moto de aproxima. Ele aponta uma arma para Gabriela e toma o smartphone dela.>

Na sequência, o assaltante deixa um aparelho celular cair no chão e se atrapalha para sair com a moto, momento em que a jovem reage, corre atrás e tenta segurar o veículo. Gabriela e o criminoso caem e, segundos depois, é possível ouvir ao menos três disparos.>

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado por moradores do bairro e prestou os primeiros socorros, mas Gabriela morreu ainda no local.>

O crime aconteceu a poucos quarteirões da casa onde Gabriela morava com um amigo e a família dele. A jovem perdeu a mãe quando criança e não tinha contato com o pai. Ela foi criada pela avó e nos últimos anos passou a dividir casa com amigos.>