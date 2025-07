Mais um caso

Jovem que comeu bolinho supostamente envenenado morre em São Bernardo do Campo

A delegada responsável, Liliane Lopes Doretto, solicitou a prisão temporária do padrasto da vítima, Ademilson Ferreira dos Santos

Publicado em 21 de julho de 2025 às 09:10

O resultado da perícia do bolinho ainda não foi divulgado e não é possível definir que a causa da morte tenha sido o envenenamento

Lucas da Silva Santos, 19, que comeu um bolinho de mandioca supostamente envenenado, faleceu neste domingo (20) no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, segundo informou a prefeitura da cidade. "Lucas estava internado em leito de terapia intensiva, em estado grave. Durante todo o período de internação, o município prestou a melhor assistência possível", diz em nota. A gestão afirma que colabora com as autoridades para solucionar o caso. >

O resultado da perícia do bolinho ainda não foi divulgado e não é possível definir que a causa da morte tenha sido o envenenamento. O caso é investigado pelo 8º DP de São Bernardo do Campo. A delegada responsável, Liliane Lopes Doretto, solicitou a prisão temporária do padrasto da vítima, Ademilson Ferreira dos Santos. Ele é investigado sob suspeita de ser o responsável pelo envenenamento. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.>

A delegada afirmou na terça-feira (15) ter elementos que apontam a participação dele. Segunda ela, o padrasto se contradisse durante o depoimento ao tentar culpar sua irmã, que fez os bolinhos entregues para a família de Lucas na noite de sexta-feira. A investigação apontou que ele foi o responsável por distribuir os alimentos para os familiares, incluindo Santos.>

Inicialmente, a polícia suspeitou da mulher, mas após uma acareação entre ela e o padrasto nesta terça, a investigação mudou de rumo e ele passou a ser considerado o principal suspeito. Doretto classificou o homem como manipulador. Entre as contradições, a delegada explicou que o padrasto diz que a irmã dele que ofereceu os bolinhos, mas mensagens comprovam que ele quem pediu.>

Três irmãos de Lucas Santos, 19, segundo a delegada, denunciaram o padrasto por abusos sexuais durante a infância. "O próprio Ademilson escreveu dizendo que não aguentava mais aquela conduta indisciplinada do Lucas, indisciplinada porque ele não queria mais viver na casa", contou, acrescentando que o padrasto rasgava as roupas do jovem.

Para ela, o caso está encerrado. "Juntando todo o quebra-cabeça, hoje eu posso afirmar: é uma história macabra, de elementos de subjugação de anos, com aspectos de viés emocional, psicológico. É bastante complicado e bastante cruel. O caso está encerrado, independente das provas periciais, eu tenho certeza que o atentado sobre a vida do Lucas foi cometido pelo padrasto dele", afirmou. A delegada afirmou que um médico da unidade onde Lucas estava internado disse que não foi identificado o material usado no envenenamento, mas que o uso de chumbinho já foi descartado. A polícia aguarda um laudo do IML.>

O boletim de ocorrência do caso foi registrado como tentativa de homicídio.>

