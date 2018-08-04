Casagrande: 'Escola Viva é nome do marketing'

O ex-governador Renato Casagrande na convenção do PSB Crédito: Bernardo Coutinho

No discurso feito à militância e ao lado de partidos aliados na convenção do PSB neste sábado (04), o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que vai em busca do comando do Executivo estadual, comprometeu-se a "não interromper nenhuma obra e nenhum programa importante", em referência às ações do atual governo, mas criticou a oferta de educação de qualidade "a poucos".

Em entrevista coletiva após a convenção, o socialista foi questionado sobre se manteria, caso eleito, o programa Escola Viva, vitrine da gestão Paulo Hartung (MDB), mas que recebe críticas de adversários por falta de "diálogo" na hora da implantação das unidades. Casagrande afirmou que vai apoiar as escolas de tempo integral, mas tachou o nome do programa de "marketing".

"O programa de escola em tempo integral está previso no plano nacional de educação, no plano estadual de educação. Até 2024 o Estado terá que chegar a 50% dos alunos em escola em tempo integral. O nome Escola Viva é o nome do marketing do atual governo, mas a escola em tempo integral terá todo o nosso apoio, com a diferença que eu vou dialogar com a comunidade da região para que a gente possa ter efetividade na implantação das escolas em tempo integral", disse.