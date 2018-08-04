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Disputa pelo governo

Casagrande: 'Escola Viva é nome do marketing'

Ex-governador garante, no entanto, apoio ao ensino de tempo integral, que está previsto no plano nacional de educação

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 20:32
O ex-governador Renato Casagrande na convenção do PSB Crédito: Bernardo Coutinho
No discurso feito à militância e ao lado de partidos aliados na convenção do PSB neste sábado (04), o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que vai em busca do comando do Executivo estadual, comprometeu-se a "não interromper nenhuma obra e nenhum programa importante", em referência às ações do atual governo, mas criticou a oferta de educação de qualidade "a poucos".
Em entrevista coletiva após a convenção, o socialista foi questionado sobre se manteria, caso eleito, o programa Escola Viva, vitrine da gestão Paulo Hartung (MDB), mas que recebe críticas de adversários por falta de "diálogo" na hora da implantação das unidades. Casagrande afirmou que vai apoiar as escolas de tempo integral, mas tachou o nome do programa de "marketing".
"O programa de escola em tempo integral está previso no plano nacional de educação, no plano estadual de educação. Até 2024 o Estado terá que chegar a 50% dos alunos em escola em tempo integral. O nome Escola Viva é o nome do marketing do atual governo, mas a escola em tempo integral terá todo o nosso apoio, com a diferença que eu vou dialogar com a comunidade da região para que a gente possa ter efetividade na implantação das escolas em tempo integral", disse.
Será que ele vai mudar o nome do programa? "Tenho que ganhar a eleição primeiro. Nome não interessa. Interessa é a ação política, a política pública que vamos aplicar", respondeu.

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