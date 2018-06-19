Cartão Cidadão pode ser usado para saque do PIS

Com a liberação das cotas do PIS/Pasep a quem trabalhou entre 1971 e 1988, o Cartão Cidadão pode ser usado para facilitar a vida do trabalhador. Ele permite saque dos saldos das cotas do PIS no valor de até R$ 3 mil nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. O cartão pode ser solicitado em qualquer agência da instituição financeira. Para que o atendimento seja mais rápido, é necessário apresentar o número do PIS.
Há também muitos trabalhadores que até têm o cartão, mas nunca registraram uma senha ou esqueceram o código. Nestes casos, é necessário cadastrar ou recadastrar a senha pelo telefone 0800-726-0207 e concluir o atendimento numa casa lotérica. Para finalizar o processo, é preciso levar documentos pessoais e carteira de trabalho. Outra opção é criar o código em qualquer agência da própria Caixa.
Vale destacar que o Cartão Cidadão não pode ser desbloqueado pela internet, por questões de segurança. Isso porque com esse cartão o trabalhador tem acesso a uma série de benefícios (como seguro-desemprego, Bolsa Família e Fundo de Garantia), além de o cadastro conter informações confidenciais.
Na semana passada, o governo federal sancionou a Lei 13.677/2018, abrindo a possibilidade de que todos os cotistas, independentemente da idade, possam sacar as cotas do PIS/Pasep até setembro deste ano. Mas os bancos estabeleceram um cronograma de retiradas, com pagamento prioritário.
Nesta segunda-feira (18), a Caixa (pagadora das cotas do PIS, para trabalhadores da iniciativa privada) e o Banco do Brasil (responsável pelas cotas do Pasep, para servidores) deram início ao pagamento exclusivamente para pessoas de 57 a 59 anos, que trabalharam de 1971 a 1988 e foram cadastradas num dos dois fundos.
CALENDÁRIO DE SAQUES NA CAIXA
Depois da primeira fase de atendimento prioritário, a Caixa vai suspender o pagamento das cotas de 30 de junho a 7 de agosto.
No dia 8 de agosto, o banco retomará os pagamentos, creditando as cotas para os clientes de todas as idades que têm contas-correntes ou poupanças no banco. Estes beneficiários nem precisarão procurar uma agência. O depósito será feito automaticamente.
No período de 14 de agosto a 28 de setembro, o banco vai atender os beneficiários de todas as idades que não são clientes da instituição. A retirada deverá ser feita nas agências.
Cotistas que já têm 60 anos ou mais não precisam respeitar este calendário, pois o saque já era permitido.
COMO RETIRAR O DINHEIRO NA CAIXA ECONÔMICA
Para valores até R$ 1.500, as retiradas poderão ser feitas nos terminais de autoatendimento, apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão. Se preferir fazer a retirada numa casa lotérica ou num correspondente Caixa Aqui, será preciso ter o Cartão Cidadão, além de um documento de identidade com foto.
Os saques de até R$ 3 mil poderão ser feitos nos terminais do banco, nas lotéricas ou nos correspondentes, desde que os interessados tenham o Cartão do Cidadão, com senha cadastrada, e levem um documento com foto. Os valores acima de R$ 3 mil deverão ser sacados nas agências, mediante a apresentação de um documento com foto.
CRONOGRAMA DE RETIRADAS NO BANCO DO BRASIL (BB)
No período de 18 a 29 de junho, o banco também fará o pagamento apenas aos cotistas de 57 a 59 anos. Em julho, os pagamentos serão suspensos.
Em agosto, o BB iniciará a segunda fase de pagamentos, incluindo todos os servidores públicos cotistas que trabalharam de 1971 a 1988, independentemente de idade. Eles poderão sacar os recursos diretamente nas agências. O prazo vai até 28 de setembro.
No dia 8 de agosto, especificamente, a instituição fará o pagamento daqueles que têm contas no banco. O depósito será automático, sem a necessidade de ir a uma agência.
COMO SACAR O DINHEIRO NO BANCO DO BRASIL (BB)
Caso o beneficiado não seja correntista ou poupador do BB e tiver um saldo de até R$ 2.500, o banco permitirá a transferência de sua cota via Transferência Eletrônica Disponível (TED), para uma conta de sua titularidade em outro banco, sem custo.
Para os demais, os saques poderão ser feito nas agências do banco, mediante a apresentação de um documento de identidade.