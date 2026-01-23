Na articulação política

Capixaba é escolhido por Tarcísio para ser chefe da Casa Civil em São Paulo

Ex-secretário da Casa Civil no Espírito Santo e de Governo na Prefeitura de Vitória, Roberto Carneiro assume cargo em meio à crise do governador com bolsonaristas

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:03

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou, na quinta-feira (22), o capixaba Roberto Carneiro como novo chefe da Casa Civil, responsável por fazer a articulação política do governo paulista. Presidente estadual do Republicanos, Carneiro assume o cargo no lugar de Arthur Lima, que vai para a Secretaria de Justiça. A mudança ocorre em meio a uma crise criada com bolsonaristas após o governador cancelar a visita que faria a Jair Bolsonaro (PL) na prisão, em Brasília (DF).

Tarcísio causou estranheza entre aliados ao publicar uma agenda com "despachos internos" na quinta (22), depois de ter cancelado a visita ao ex-presidente alegando que tinha outros compromissos. O encontro com Bolsonaro foi remarcado para o dia 29.

O cancelamento da visita alimentou especulações de que Tarcísio pretenda disputar a Presidência. Apesar disso, aliados do governador passaram o dia reforçando a jornalistas, em conversas de bastidores, que ele disputará a reeleição em São Paulo. Bolsonaro já indicou o filho Flávio Bolsonaro (PL) como seu nome para o Palácio do Planalto.

Novo chefe da Casa Civil de São Paulo, Roberto Carneiro nasceu em Vitória (ES) e tem 48 anos. Pós-graduado em Gestão e Empreendedorismo pela PUC/RS, começou a vida política atuando em movimentos ligados à juventude e na Câmara Municipal de Vitória.

Depois, foi secretário de Esportes e secretário da Casa Civil durante a gestão Paulo Hartung, entre 2015 e 2018. Também exerceu o cargo de secretário de Governo na Prefeitura de Vitória, na administração de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ficou nesse cargo até 2021, quando assumiu a direção-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).



Em fevereiro de 2023, aceitou convite do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e assumiu o comando estadual do partido em São Paulo, para onde se mudou.

Além de ser próximo ao presidente nacional do Republicanos, Roberto Carneiro tem boa relação com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, secretário de Governo e outro responsável pela articulação política de Tarcísio.

No fim do ano passado, Kassab disse que deixaria o governo para coordenar a eleição do seu partido e teria sugerido Carneiro para o cargo. Auxiliares do governador, porém, afirmam que Tarcísio indicou que, caso o secretário deixasse a função, ele mesmo escolheria o substituto.

